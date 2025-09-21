- 成长
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。
交易:
27 532
盈利交易:
19 332 (70.21%)
亏损交易:
8 200 (29.78%)
最好交易:
6 560.40 USD
最差交易:
-988.08 USD
毛利:
233 645.94 USD (66 259 796 pips)
毛利亏损:
-124 989.78 USD (91 344 768 pips)
最大连续赢利:
209 (8 814.40 USD)
最大连续盈利:
13 222.31 USD (7)
夏普比率:
0.05
交易活动:
98.98%
最大入金加载:
58.87%
最近交易:
1 几分钟前
每周交易:
1474
平均持有时间:
6 小时
采收率:
16.28
长期交易:
13 767 (50.00%)
短期交易:
13 765 (50.00%)
利润因子:
1.87
预期回报:
3.95 USD
平均利润:
12.09 USD
平均损失:
-15.24 USD
最大连续失误:
18 (-6 025.18 USD)
最大连续亏损:
-6 675.93 USD (17)
每月增长:
34.09%
年度预测:
413.61%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
6 675.93 USD (11.05%)
相对跌幅:
结余:
25.64% (4 358.64 USD)
净值:
52.53% (45 729.79 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7821
|GBPJPY
|3689
|XAUAUD
|3423
|EURJPY
|2988
|USDJPY
|2977
|GBPUSD
|2323
|BTCUSD
|2114
|EURUSD
|844
|GBPAUD
|392
|USDCHF
|219
|AUDUSD
|191
|AUDCAD
|163
|SGDJPY
|158
|EURGBP
|133
|AUDJPY
|69
|EURCHF
|28
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|36K
|GBPJPY
|7.8K
|XAUAUD
|23K
|EURJPY
|4.8K
|USDJPY
|4.5K
|GBPUSD
|10K
|BTCUSD
|8.7K
|EURUSD
|9.7K
|GBPAUD
|1.5K
|USDCHF
|303
|AUDUSD
|263
|AUDCAD
|183
|SGDJPY
|576
|EURGBP
|474
|AUDJPY
|61
|EURCHF
|147
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-308K
|GBPJPY
|-23K
|XAUAUD
|-488K
|EURJPY
|21K
|USDJPY
|-14K
|GBPUSD
|-50K
|BTCUSD
|-24M
|EURUSD
|55K
|GBPAUD
|-94K
|USDCHF
|-240
|AUDUSD
|4.9K
|AUDCAD
|2K
|SGDJPY
|-11K
|EURGBP
|-2.1K
|AUDJPY
|-313
|EURCHF
|-2.3K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6 560.40 USD
最差交易: -988 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 17
最大连续盈利: +8 814.40 USD
最大连续亏损: -6 025.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
FusionMarkets-Live 2
|0.18 × 11
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
ICMarketsSC-Live26
|1.10 × 1734
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 16
|1.42 × 33
AFSID Global Investment – Verified Real Signal
AFSID Global Investment is a real trading signal managed by AFSID Group International. This strategy focuses on major forex pairs and metals, using a portfolio-based approach with disciplined risk management.
Key Features:
- Real account with verified performance
- No martingale, no grid
- Moderate risk, controlled drawdown
- Suitable for long-term investors
- Precise execution with active SL/TP
Recommended Setup:
- Minimum balance: $1000
- Leverage: 1:500
- Brokers: Headway, Exness, IC Markets, FBS
- Account type: Standart, Preferably swap-free
Note:
This signal is intended for investors who understand trading risks and seek a stable, transparent strategy.
没有评论
