Revano Azka Akhmad

AFSID Pro Global Investment 1

Revano Azka Akhmad
0条评论
可靠性
60
0 / 0 USD
每月复制 299 USD per 
增长自 2024 790%
Headway-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
27 532
盈利交易:
19 332 (70.21%)
亏损交易:
8 200 (29.78%)
最好交易:
6 560.40 USD
最差交易:
-988.08 USD
毛利:
233 645.94 USD (66 259 796 pips)
毛利亏损:
-124 989.78 USD (91 344 768 pips)
最大连续赢利:
209 (8 814.40 USD)
最大连续盈利:
13 222.31 USD (7)
夏普比率:
0.05
交易活动:
98.98%
最大入金加载:
58.87%
最近交易:
1 几分钟前
每周交易:
1474
平均持有时间:
6 小时
采收率:
16.28
长期交易:
13 767 (50.00%)
短期交易:
13 765 (50.00%)
利润因子:
1.87
预期回报:
3.95 USD
平均利润:
12.09 USD
平均损失:
-15.24 USD
最大连续失误:
18 (-6 025.18 USD)
最大连续亏损:
-6 675.93 USD (17)
每月增长:
34.09%
年度预测:
413.61%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
6 675.93 USD (11.05%)
相对跌幅:
结余:
25.64% (4 358.64 USD)
净值:
52.53% (45 729.79 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 7821
GBPJPY 3689
XAUAUD 3423
EURJPY 2988
USDJPY 2977
GBPUSD 2323
BTCUSD 2114
EURUSD 844
GBPAUD 392
USDCHF 219
AUDUSD 191
AUDCAD 163
SGDJPY 158
EURGBP 133
AUDJPY 69
EURCHF 28
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 36K
GBPJPY 7.8K
XAUAUD 23K
EURJPY 4.8K
USDJPY 4.5K
GBPUSD 10K
BTCUSD 8.7K
EURUSD 9.7K
GBPAUD 1.5K
USDCHF 303
AUDUSD 263
AUDCAD 183
SGDJPY 576
EURGBP 474
AUDJPY 61
EURCHF 147
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -308K
GBPJPY -23K
XAUAUD -488K
EURJPY 21K
USDJPY -14K
GBPUSD -50K
BTCUSD -24M
EURUSD 55K
GBPAUD -94K
USDCHF -240
AUDUSD 4.9K
AUDCAD 2K
SGDJPY -11K
EURGBP -2.1K
AUDJPY -313
EURCHF -2.3K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +6 560.40 USD
最差交易: -988 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 17
最大连续盈利: +8 814.40 USD
最大连续亏损: -6 025.18 USD

AFSID Global Investment – Verified Real Signal

AFSID Global Investment is a real trading signal managed by AFSID Group International. This strategy focuses on major forex pairs and metals, using a portfolio-based approach with disciplined risk management.

Key Features:

  • Real account with verified performance
  • No martingale, no grid
  • Moderate risk, controlled drawdown
  • Suitable for long-term investors
  • Precise execution with active SL/TP

Recommended Setup:

  • Minimum balance: $1000
  • Leverage: 1:500
  • Brokers: Headway, Exness, IC Markets, FBS
  • Account type: Standart, Preferably swap-free

Note:
This signal is intended for investors who understand trading risks and seek a stable, transparent strategy.


没有评论
2025.12.04 16:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 14:43
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.30 23:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 05:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
