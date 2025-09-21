SinaisSeções
AFSID Pro Global Investment 1
Revano Azka Akhmad

AFSID Pro Global Investment 1

Revano Azka Akhmad
0 comentários
Confiabilidade
60 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 299 USD por mês
crescimento desde 2024 793%
Headway-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
27 740
Negociações com lucro:
19 487 (70.24%)
Negociações com perda:
8 253 (29.75%)
Melhor negociação:
6 560.40 USD
Pior negociação:
-988.08 USD
Lucro bruto:
234 082.82 USD (66 287 767 pips)
Perda bruta:
-125 113.49 USD (91 357 252 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
209 (8 814.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13 222.31 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
98.98%
Depósito máximo carregado:
58.87%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
1402
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
16.32
Negociações longas:
13 960 (50.32%)
Negociações curtas:
13 780 (49.68%)
Fator de lucro:
1.87
Valor esperado:
3.93 USD
Lucro médio:
12.01 USD
Perda média:
-15.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-6 025.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6 675.93 USD (17)
Crescimento mensal:
32.97%
Previsão anual:
400.02%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
6 675.93 USD (11.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.64% (4 358.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
52.53% (45 729.79 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 7894
GBPJPY 3706
XAUAUD 3457
EURJPY 3010
USDJPY 3003
GBPUSD 2347
BTCUSD 2114
EURUSD 856
GBPAUD 392
USDCHF 219
AUDUSD 191
AUDCAD 163
SGDJPY 158
EURGBP 133
AUDJPY 69
EURCHF 28
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 37K
GBPJPY 7.9K
XAUAUD 23K
EURJPY 4.9K
USDJPY 4.5K
GBPUSD 10K
BTCUSD 8.7K
EURUSD 9.7K
GBPAUD 1.5K
USDCHF 303
AUDUSD 263
AUDCAD 183
SGDJPY 576
EURGBP 474
AUDJPY 61
EURCHF 147
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -302K
GBPJPY -22K
XAUAUD -481K
EURJPY 21K
USDJPY -13K
GBPUSD -50K
BTCUSD -24M
EURUSD 55K
GBPAUD -94K
USDCHF -240
AUDUSD 4.9K
AUDCAD 2K
SGDJPY -11K
EURGBP -2.1K
AUDJPY -313
EURCHF -2.3K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6 560.40 USD
Pior negociação: -988 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +8 814.40 USD
Máxima perda consecutiva: -6 025.18 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
FusionMarkets-Live 2
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
ICMarketsSC-Live26
1.10 × 1741
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
VantageInternational-Live 16
1.42 × 33
26 mais ...
AFSID Global Investment – Verified Real Signal

AFSID Global Investment is a real trading signal managed by AFSID Group International. This strategy focuses on major forex pairs and metals, using a portfolio-based approach with disciplined risk management.

Key Features:

  • Real account with verified performance
  • No martingale, no grid
  • Moderate risk, controlled drawdown
  • Suitable for long-term investors
  • Precise execution with active SL/TP

Recommended Setup:

  • Minimum balance: $1000
  • Leverage: 1:500
  • Brokers: Headway, Exness, IC Markets, FBS
  • Account type: Standart, Preferably swap-free

Note:
This signal is intended for investors who understand trading risks and seek a stable, transparent strategy.


Sem comentários
2025.12.04 16:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 14:43
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.30 23:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 05:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
AFSID Pro Global Investment 1
299 USD por mês
793%
0
0
USD
100K
USD
60
99%
27 740
70%
99%
1.87
3.93
USD
53%
1:500
