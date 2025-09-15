シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / WallStreet Recovery PRO
Lachezar Krastev

WallStreet Recovery PRO

Lachezar Krastev
レビュー0件
信頼性
54週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 48%
ICMarketsSC-Live22
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
258
利益トレード:
213 (82.55%)
損失トレード:
45 (17.44%)
ベストトレード:
40.74 AUD
最悪のトレード:
-22.04 AUD
総利益:
442.16 AUD (19 586 pips)
総損失:
-135.33 AUD (8 143 pips)
最大連続の勝ち:
19 (20.67 AUD)
最大連続利益:
56.48 AUD (8)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
21.44%
最大入金額:
2.86%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
13.92
長いトレード:
145 (56.20%)
短いトレード:
113 (43.80%)
プロフィットファクター:
3.27
期待されたペイオフ:
1.19 AUD
平均利益:
2.08 AUD
平均損失:
-3.01 AUD
最大連続の負け:
4 (-0.17 AUD)
最大連続損失:
-22.04 AUD (1)
月間成長:
2.00%
年間予想:
24.27%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.88 AUD
最大の:
22.04 AUD (2.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.68% (22.04 AUD)
エクイティによる:
5.88% (52.32 AUD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 137
EURUSD 121
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 126
EURUSD 107
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 5.3K
EURUSD 6.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +40.74 AUD
最悪のトレード: -22 AUD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +20.67 AUD
最大連続損失: -0.17 AUD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live22"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 4
ICMarkets-Live07
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 14
ICTrading-Live29
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.25 × 8
ICMarkets-Live18
0.25 × 12
ICMarketsSC-Live03
0.34 × 73
ICMarketsSC-Live04
0.50 × 2
Exness-Real9
0.67 × 123
ICMarkets-Live20
0.70 × 64
Tickmill-Live05
0.75 × 8
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.77 × 48
ICMarkets-Live11
0.89 × 9
ICMarkets-Live03
1.00 × 24
ICMarketsSC-Live14
1.00 × 1
ICMarkets-Live14
1.00 × 3
Pepperstone-Edge01
1.01 × 91
FXOpen-ECN Live Server
1.16 × 99
ICMarkets-Live09
1.18 × 97
SquaredFinancial-Live2
1.25 × 150
ICMarketsSC-Live19
1.32 × 3817
ICMarketsSC-Live27
1.33 × 3
36 より多く...
WallStreet Recovery PRO official signal account! 

WallStreet Recovery PRO MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/150141

WallStreet Recovery PRO MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/150142

レビューなし
2025.12.26 20:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 08:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 03:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 09:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
WallStreet Recovery PRO
30 USD/月
48%
0
0
USD
945
AUD
54
100%
258
82%
21%
3.26
1.19
AUD
6%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください