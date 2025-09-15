- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
258
利益トレード:
213 (82.55%)
損失トレード:
45 (17.44%)
ベストトレード:
40.74 AUD
最悪のトレード:
-22.04 AUD
総利益:
442.16 AUD (19 586 pips)
総損失:
-135.33 AUD (8 143 pips)
最大連続の勝ち:
19 (20.67 AUD)
最大連続利益:
56.48 AUD (8)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
21.44%
最大入金額:
2.86%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
13.92
長いトレード:
145 (56.20%)
短いトレード:
113 (43.80%)
プロフィットファクター:
3.27
期待されたペイオフ:
1.19 AUD
平均利益:
2.08 AUD
平均損失:
-3.01 AUD
最大連続の負け:
4 (-0.17 AUD)
最大連続損失:
-22.04 AUD (1)
月間成長:
2.00%
年間予想:
24.27%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.88 AUD
最大の:
22.04 AUD (2.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.68% (22.04 AUD)
エクイティによる:
5.88% (52.32 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|137
|EURUSD
|121
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|126
|EURUSD
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|5.3K
|EURUSD
|6.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +40.74 AUD
最悪のトレード: -22 AUD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +20.67 AUD
最大連続損失: -0.17 AUD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live22"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 14
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 8
|
ICMarkets-Live18
|0.25 × 12
|
ICMarketsSC-Live03
|0.34 × 73
|
ICMarketsSC-Live04
|0.50 × 2
|
Exness-Real9
|0.67 × 123
|
ICMarkets-Live20
|0.70 × 64
|
Tickmill-Live05
|0.75 × 8
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.77 × 48
|
ICMarkets-Live11
|0.89 × 9
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 24
|
ICMarketsSC-Live14
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge01
|1.01 × 91
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.16 × 99
|
ICMarkets-Live09
|1.18 × 97
|
SquaredFinancial-Live2
|1.25 × 150
|
ICMarketsSC-Live19
|1.32 × 3817
|
ICMarketsSC-Live27
|1.33 × 3
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
48%
0
0
USD
USD
945
AUD
AUD
54
100%
258
82%
21%
3.26
1.19
AUD
AUD
6%
1:500