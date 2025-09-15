- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
202
Profit Trade:
166 (82.17%)
Loss Trade:
36 (17.82%)
Best Trade:
35.97 AUD
Worst Trade:
-22.04 AUD
Profitto lordo:
365.17 AUD (16 245 pips)
Perdita lorda:
-117.31 AUD (6 999 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (20.67 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
56.48 AUD (8)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
32.62%
Massimo carico di deposito:
2.86%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
11.25
Long Trade:
108 (53.47%)
Short Trade:
94 (46.53%)
Fattore di profitto:
3.11
Profitto previsto:
1.23 AUD
Profitto medio:
2.20 AUD
Perdita media:
-3.26 AUD
Massime perdite consecutive:
4 (-0.17 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-22.04 AUD (1)
Crescita mensile:
3.82%
Previsione annuale:
46.39%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.88 AUD
Massimale:
22.04 AUD (2.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.68% (22.04 AUD)
Per equità:
3.59% (31.17 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|107
|GBPUSD
|95
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|102
|GBPUSD
|87
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|5.8K
|GBPUSD
|3.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +35.97 AUD
Worst Trade: -22 AUD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +20.67 AUD
Massima perdita consecutiva: -0.17 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live22" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 14
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 8
|
ICMarkets-Live18
|0.25 × 12
|
ICMarketsSC-Live03
|0.34 × 73
|
ICMarketsSC-Live04
|0.50 × 2
|
Exness-Real9
|0.67 × 123
|
ICMarkets-Live20
|0.70 × 64
|
Tickmill-Live05
|0.75 × 8
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.77 × 48
|
ICMarkets-Live11
|0.89 × 9
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 24
|
ICMarketsSC-Live14
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge01
|1.01 × 91
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.16 × 99
|
ICMarkets-Live09
|1.18 × 97
|
SquaredFinancial-Live2
|1.25 × 150
|
ICMarketsSC-Live19
|1.32 × 3817
|
ICMarketsSC-Live27
|1.33 × 3
