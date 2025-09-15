SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / WallStreet Recovery PRO
Lachezar Krastev

WallStreet Recovery PRO

Lachezar Krastev
0 recensioni
Affidabilità
42 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 39%
ICMarketsSC-Live22
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
202
Profit Trade:
166 (82.17%)
Loss Trade:
36 (17.82%)
Best Trade:
35.97 AUD
Worst Trade:
-22.04 AUD
Profitto lordo:
365.17 AUD (16 245 pips)
Perdita lorda:
-117.31 AUD (6 999 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (20.67 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
56.48 AUD (8)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
32.62%
Massimo carico di deposito:
2.86%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
11.25
Long Trade:
108 (53.47%)
Short Trade:
94 (46.53%)
Fattore di profitto:
3.11
Profitto previsto:
1.23 AUD
Profitto medio:
2.20 AUD
Perdita media:
-3.26 AUD
Massime perdite consecutive:
4 (-0.17 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-22.04 AUD (1)
Crescita mensile:
3.82%
Previsione annuale:
46.39%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.88 AUD
Massimale:
22.04 AUD (2.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.68% (22.04 AUD)
Per equità:
3.59% (31.17 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 107
GBPUSD 95
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 102
GBPUSD 87
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 5.8K
GBPUSD 3.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +35.97 AUD
Worst Trade: -22 AUD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +20.67 AUD
Massima perdita consecutiva: -0.17 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live22" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 4
ICMarkets-Live07
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 14
ICTrading-Live29
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.25 × 8
ICMarkets-Live18
0.25 × 12
ICMarketsSC-Live03
0.34 × 73
ICMarketsSC-Live04
0.50 × 2
Exness-Real9
0.67 × 123
ICMarkets-Live20
0.70 × 64
Tickmill-Live05
0.75 × 8
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.77 × 48
ICMarkets-Live11
0.89 × 9
ICMarkets-Live03
1.00 × 24
ICMarketsSC-Live14
1.00 × 1
ICMarkets-Live14
1.00 × 3
Pepperstone-Edge01
1.01 × 91
FXOpen-ECN Live Server
1.16 × 99
ICMarkets-Live09
1.18 × 97
SquaredFinancial-Live2
1.25 × 150
ICMarketsSC-Live19
1.32 × 3817
ICMarketsSC-Live27
1.33 × 3
36 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
WallStreet Recovery PRO official signal account! For more details about this EA contact me!
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
WallStreet Recovery PRO
30USD al mese
39%
0
0
USD
886
AUD
42
100%
202
82%
33%
3.11
1.23
AUD
4%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.