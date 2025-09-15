- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
258
Gewinntrades:
213 (82.55%)
Verlusttrades:
45 (17.44%)
Bester Trade:
40.74 AUD
Schlechtester Trade:
-22.04 AUD
Bruttoprofit:
442.16 AUD (19 586 pips)
Bruttoverlust:
-135.33 AUD (8 143 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (20.67 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
56.48 AUD (8)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
21.44%
Max deposit load:
2.86%
Letzter Trade:
15 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
13.92
Long-Positionen:
145 (56.20%)
Short-Positionen:
113 (43.80%)
Profit-Faktor:
3.27
Mathematische Gewinnerwartung:
1.19 AUD
Durchschnittlicher Profit:
2.08 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.01 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-0.17 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-22.04 AUD (1)
Wachstum pro Monat :
2.00%
Jahresprognose:
24.27%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7.88 AUD
Maximaler:
22.04 AUD (2.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.68% (22.04 AUD)
Kapital:
5.88% (52.32 AUD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|137
|EURUSD
|121
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|126
|EURUSD
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|5.3K
|EURUSD
|6.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +40.74 AUD
Schlechtester Trade: -22 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20.67 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.17 AUD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live22" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 14
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 8
|
ICMarkets-Live18
|0.25 × 12
|
ICMarketsSC-Live03
|0.34 × 73
|
ICMarketsSC-Live04
|0.50 × 2
|
Exness-Real9
|0.67 × 123
|
ICMarkets-Live20
|0.70 × 64
|
Tickmill-Live05
|0.75 × 8
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.77 × 48
|
ICMarkets-Live11
|0.89 × 9
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 24
|
ICMarketsSC-Live14
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge01
|1.01 × 91
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.16 × 99
|
ICMarkets-Live09
|1.18 × 97
|
SquaredFinancial-Live2
|1.25 × 150
|
ICMarketsSC-Live19
|1.32 × 3817
|
ICMarketsSC-Live27
|1.33 × 3
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
48%
0
0
USD
USD
945
AUD
AUD
55
100%
258
82%
21%
3.26
1.19
AUD
AUD
6%
1:500