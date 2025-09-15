SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / WallStreet Recovery PRO
Lachezar Krastev

WallStreet Recovery PRO

Lachezar Krastev
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
55 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 48%
ICMarketsSC-Live22
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
258
Gewinntrades:
213 (82.55%)
Verlusttrades:
45 (17.44%)
Bester Trade:
40.74 AUD
Schlechtester Trade:
-22.04 AUD
Bruttoprofit:
442.16 AUD (19 586 pips)
Bruttoverlust:
-135.33 AUD (8 143 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (20.67 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
56.48 AUD (8)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
21.44%
Max deposit load:
2.86%
Letzter Trade:
15 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
13.92
Long-Positionen:
145 (56.20%)
Short-Positionen:
113 (43.80%)
Profit-Faktor:
3.27
Mathematische Gewinnerwartung:
1.19 AUD
Durchschnittlicher Profit:
2.08 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.01 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-0.17 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-22.04 AUD (1)
Wachstum pro Monat :
2.00%
Jahresprognose:
24.27%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7.88 AUD
Maximaler:
22.04 AUD (2.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.68% (22.04 AUD)
Kapital:
5.88% (52.32 AUD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 137
EURUSD 121
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 126
EURUSD 107
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 5.3K
EURUSD 6.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +40.74 AUD
Schlechtester Trade: -22 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20.67 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.17 AUD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live22" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 4
ICMarkets-Live07
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 14
ICTrading-Live29
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.25 × 8
ICMarkets-Live18
0.25 × 12
ICMarketsSC-Live03
0.34 × 73
ICMarketsSC-Live04
0.50 × 2
Exness-Real9
0.67 × 123
ICMarkets-Live20
0.70 × 64
Tickmill-Live05
0.75 × 8
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.77 × 48
ICMarkets-Live11
0.89 × 9
ICMarkets-Live03
1.00 × 24
ICMarketsSC-Live14
1.00 × 1
ICMarkets-Live14
1.00 × 3
Pepperstone-Edge01
1.01 × 91
FXOpen-ECN Live Server
1.16 × 99
ICMarkets-Live09
1.18 × 97
SquaredFinancial-Live2
1.25 × 150
ICMarketsSC-Live19
1.32 × 3817
ICMarketsSC-Live27
1.33 × 3
noch 36 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

WallStreet Recovery PRO official signal account! 

WallStreet Recovery PRO MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/150141

WallStreet Recovery PRO MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/150142

Keine Bewertungen
2025.12.26 20:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 08:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 03:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 09:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
WallStreet Recovery PRO
30 USD pro Monat
48%
0
0
USD
945
AUD
55
100%
258
82%
21%
3.26
1.19
AUD
6%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.