- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
258
Negociações com lucro:
213 (82.55%)
Negociações com perda:
45 (17.44%)
Melhor negociação:
40.74 AUD
Pior negociação:
-22.04 AUD
Lucro bruto:
442.16 AUD (19 586 pips)
Perda bruta:
-135.33 AUD (8 143 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (20.67 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
56.48 AUD (8)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
21.44%
Depósito máximo carregado:
2.86%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
13.92
Negociações longas:
145 (56.20%)
Negociações curtas:
113 (43.80%)
Fator de lucro:
3.27
Valor esperado:
1.19 AUD
Lucro médio:
2.08 AUD
Perda média:
-3.01 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-0.17 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-22.04 AUD (1)
Crescimento mensal:
2.00%
Previsão anual:
24.27%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.88 AUD
Máximo:
22.04 AUD (2.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.68% (22.04 AUD)
Pelo Capital Líquido:
5.88% (52.32 AUD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|137
|EURUSD
|121
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|126
|EURUSD
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|5.3K
|EURUSD
|6.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +40.74 AUD
Pior negociação: -22 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +20.67 AUD
Máxima perda consecutiva: -0.17 AUD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live22" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 14
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 8
|
ICMarkets-Live18
|0.25 × 12
|
ICMarketsSC-Live03
|0.34 × 73
|
ICMarketsSC-Live04
|0.50 × 2
|
Exness-Real9
|0.67 × 123
|
ICMarkets-Live20
|0.70 × 64
|
Tickmill-Live05
|0.75 × 8
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.77 × 48
|
ICMarkets-Live11
|0.89 × 9
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 24
|
ICMarketsSC-Live14
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge01
|1.01 × 91
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.16 × 99
|
ICMarkets-Live09
|1.18 × 97
|
SquaredFinancial-Live2
|1.25 × 150
|
ICMarketsSC-Live19
|1.32 × 3817
|
ICMarketsSC-Live27
|1.33 × 3
36 mais ...
WallStreet Recovery PRO official signal account!
WallStreet Recovery PRO MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/150141
WallStreet Recovery PRO MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/150142
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
48%
0
0
USD
USD
945
AUD
AUD
54
100%
258
82%
21%
3.26
1.19
AUD
AUD
6%
1:500