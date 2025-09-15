SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / WallStreet Recovery PRO
Lachezar Krastev

WallStreet Recovery PRO

Lachezar Krastev
0 comentários
Confiabilidade
54 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 48%
ICMarketsSC-Live22
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
258
Negociações com lucro:
213 (82.55%)
Negociações com perda:
45 (17.44%)
Melhor negociação:
40.74 AUD
Pior negociação:
-22.04 AUD
Lucro bruto:
442.16 AUD (19 586 pips)
Perda bruta:
-135.33 AUD (8 143 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (20.67 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
56.48 AUD (8)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
21.44%
Depósito máximo carregado:
2.86%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
13.92
Negociações longas:
145 (56.20%)
Negociações curtas:
113 (43.80%)
Fator de lucro:
3.27
Valor esperado:
1.19 AUD
Lucro médio:
2.08 AUD
Perda média:
-3.01 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-0.17 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-22.04 AUD (1)
Crescimento mensal:
2.00%
Previsão anual:
24.27%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.88 AUD
Máximo:
22.04 AUD (2.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.68% (22.04 AUD)
Pelo Capital Líquido:
5.88% (52.32 AUD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 137
EURUSD 121
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 126
EURUSD 107
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 5.3K
EURUSD 6.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +40.74 AUD
Pior negociação: -22 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +20.67 AUD
Máxima perda consecutiva: -0.17 AUD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live22" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 4
ICMarkets-Live07
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 14
ICTrading-Live29
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.25 × 8
ICMarkets-Live18
0.25 × 12
ICMarketsSC-Live03
0.34 × 73
ICMarketsSC-Live04
0.50 × 2
Exness-Real9
0.67 × 123
ICMarkets-Live20
0.70 × 64
Tickmill-Live05
0.75 × 8
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.77 × 48
ICMarkets-Live11
0.89 × 9
ICMarkets-Live03
1.00 × 24
ICMarketsSC-Live14
1.00 × 1
ICMarkets-Live14
1.00 × 3
Pepperstone-Edge01
1.01 × 91
FXOpen-ECN Live Server
1.16 × 99
ICMarkets-Live09
1.18 × 97
SquaredFinancial-Live2
1.25 × 150
ICMarketsSC-Live19
1.32 × 3817
ICMarketsSC-Live27
1.33 × 3
36 mais ...
WallStreet Recovery PRO official signal account! 

WallStreet Recovery PRO MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/150141

WallStreet Recovery PRO MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/150142

Sem comentários
2025.12.26 20:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 08:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 03:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 09:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
