Lachezar Krastev

WallStreet Recovery PRO

Lachezar Krastev
0 inceleme
Güvenilirlik
42 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 39%
ICMarketsSC-Live22
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
202
Kârla kapanan işlemler:
166 (82.17%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (17.82%)
En iyi işlem:
35.97 AUD
En kötü işlem:
-22.04 AUD
Brüt kâr:
365.17 AUD (16 245 pips)
Brüt zarar:
-117.31 AUD (6 999 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (20.67 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
56.48 AUD (8)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
32.62%
Maks. mevduat yükü:
2.86%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
11.25
Alış işlemleri:
108 (53.47%)
Satış işlemleri:
94 (46.53%)
Kâr faktörü:
3.11
Beklenen getiri:
1.23 AUD
Ortalama kâr:
2.20 AUD
Ortalama zarar:
-3.26 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-0.17 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.04 AUD (1)
Aylık büyüme:
3.82%
Yıllık tahmin:
46.39%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.88 AUD
Maksimum:
22.04 AUD (2.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.68% (22.04 AUD)
Varlığa göre:
3.59% (31.17 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 107
GBPUSD 95
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 102
GBPUSD 87
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 5.8K
GBPUSD 3.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +35.97 AUD
En kötü işlem: -22 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +20.67 AUD
Maksimum ardışık zarar: -0.17 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live22" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 4
ICMarkets-Live07
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 14
ICTrading-Live29
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.25 × 8
ICMarkets-Live18
0.25 × 12
ICMarketsSC-Live03
0.34 × 73
ICMarketsSC-Live04
0.50 × 2
Exness-Real9
0.67 × 123
ICMarkets-Live20
0.70 × 64
Tickmill-Live05
0.75 × 8
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.77 × 48
ICMarkets-Live11
0.89 × 9
ICMarkets-Live03
1.00 × 24
ICMarketsSC-Live14
1.00 × 1
ICMarkets-Live14
1.00 × 3
Pepperstone-Edge01
1.01 × 91
FXOpen-ECN Live Server
1.16 × 99
ICMarkets-Live09
1.18 × 97
SquaredFinancial-Live2
1.25 × 150
ICMarketsSC-Live19
1.32 × 3817
ICMarketsSC-Live27
1.33 × 3
36 daha fazla...
WallStreet Recovery PRO official signal account! For more details about this EA contact me!
İnceleme yok
