İşlemler:
202
Kârla kapanan işlemler:
166 (82.17%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (17.82%)
En iyi işlem:
35.97 AUD
En kötü işlem:
-22.04 AUD
Brüt kâr:
365.17 AUD (16 245 pips)
Brüt zarar:
-117.31 AUD (6 999 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (20.67 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
56.48 AUD (8)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
32.62%
Maks. mevduat yükü:
2.86%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
11.25
Alış işlemleri:
108 (53.47%)
Satış işlemleri:
94 (46.53%)
Kâr faktörü:
3.11
Beklenen getiri:
1.23 AUD
Ortalama kâr:
2.20 AUD
Ortalama zarar:
-3.26 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-0.17 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.04 AUD (1)
Aylık büyüme:
3.82%
Yıllık tahmin:
46.39%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.88 AUD
Maksimum:
22.04 AUD (2.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.68% (22.04 AUD)
Varlığa göre:
3.59% (31.17 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|107
|GBPUSD
|95
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|102
|GBPUSD
|87
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|5.8K
|GBPUSD
|3.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +35.97 AUD
En kötü işlem: -22 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +20.67 AUD
Maksimum ardışık zarar: -0.17 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live22" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 14
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 8
|
ICMarkets-Live18
|0.25 × 12
|
ICMarketsSC-Live03
|0.34 × 73
|
ICMarketsSC-Live04
|0.50 × 2
|
Exness-Real9
|0.67 × 123
|
ICMarkets-Live20
|0.70 × 64
|
Tickmill-Live05
|0.75 × 8
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.77 × 48
|
ICMarkets-Live11
|0.89 × 9
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 24
|
ICMarketsSC-Live14
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge01
|1.01 × 91
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.16 × 99
|
ICMarkets-Live09
|1.18 × 97
|
SquaredFinancial-Live2
|1.25 × 150
|
ICMarketsSC-Live19
|1.32 × 3817
|
ICMarketsSC-Live27
|1.33 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
39%
0
0
USD
USD
886
AUD
AUD
42
100%
202
82%
33%
3.11
1.23
AUD
AUD
4%
1:500