信号部分
信号 / MetaTrader 4 / WallStreet Recovery PRO
Lachezar Krastev

WallStreet Recovery PRO

Lachezar Krastev
0条评论
可靠性
54
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 48%
ICMarketsSC-Live22
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
258
盈利交易:
213 (82.55%)
亏损交易:
45 (17.44%)
最好交易:
40.74 AUD
最差交易:
-22.04 AUD
毛利:
442.16 AUD (19 586 pips)
毛利亏损:
-135.33 AUD (8 143 pips)
最大连续赢利:
19 (20.67 AUD)
最大连续盈利:
56.48 AUD (8)
夏普比率:
0.21
交易活动:
23.02%
最大入金加载:
2.86%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
1 一天
采收率:
13.92
长期交易:
145 (56.20%)
短期交易:
113 (43.80%)
利润因子:
3.27
预期回报:
1.19 AUD
平均利润:
2.08 AUD
平均损失:
-3.01 AUD
最大连续失误:
4 (-0.17 AUD)
最大连续亏损:
-22.04 AUD (1)
每月增长:
2.00%
年度预测:
24.27%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
7.88 AUD
最大值:
22.04 AUD (2.68%)
相对跌幅:
结余:
2.68% (22.04 AUD)
净值:
5.88% (52.32 AUD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 137
EURUSD 121
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 126
EURUSD 107
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 5.3K
EURUSD 6.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +40.74 AUD
最差交易: -22 AUD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +20.67 AUD
最大连续亏损: -0.17 AUD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live22 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 4
ICMarkets-Live07
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 14
ICTrading-Live29
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.25 × 8
ICMarkets-Live18
0.25 × 12
ICMarketsSC-Live03
0.34 × 73
ICMarketsSC-Live04
0.50 × 2
Exness-Real9
0.67 × 123
ICMarkets-Live20
0.70 × 64
Tickmill-Live05
0.75 × 8
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.77 × 48
ICMarkets-Live11
0.89 × 9
ICMarkets-Live03
1.00 × 24
ICMarketsSC-Live14
1.00 × 1
ICMarkets-Live14
1.00 × 3
Pepperstone-Edge01
1.01 × 91
FXOpen-ECN Live Server
1.16 × 99
ICMarkets-Live09
1.18 × 97
SquaredFinancial-Live2
1.25 × 150
ICMarketsSC-Live19
1.32 × 3817
ICMarketsSC-Live27
1.33 × 3
36 更多...
WallStreet Recovery PRO official signal account! 

WallStreet Recovery PRO MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/150141

WallStreet Recovery PRO MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/150142

没有评论
2025.12.24 08:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 03:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 09:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
