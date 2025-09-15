- 자본
- 축소
트레이드:
263
이익 거래:
217 (82.50%)
손실 거래:
46 (17.49%)
최고의 거래:
40.74 AUD
최악의 거래:
-22.04 AUD
총 수익:
445.55 AUD (19 842 pips)
총 손실:
-135.61 AUD (8 143 pips)
연속 최대 이익:
19 (20.67 AUD)
연속 최대 이익:
56.48 AUD (8)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
21.44%
최대 입금량:
2.86%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
14.06
롱(주식매수):
145 (55.13%)
숏(주식차입매도):
118 (44.87%)
수익 요인:
3.29
기대수익:
1.18 AUD
평균 이익:
2.05 AUD
평균 손실:
-2.95 AUD
연속 최대 손실:
4 (-0.17 AUD)
연속 최대 손실:
-22.04 AUD (1)
월별 성장률:
0.96%
연간 예측:
11.60%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7.88 AUD
최대한의:
22.04 AUD (2.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.68% (22.04 AUD)
자본금별:
5.88% (52.32 AUD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|142
|EURUSD
|121
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|129
|EURUSD
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|5.6K
|EURUSD
|6.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +40.74 AUD
최악의 거래: -22 AUD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +20.67 AUD
연속 최대 손실: -0.17 AUD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live22"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 14
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 8
|
ICMarkets-Live18
|0.25 × 12
|
ICMarketsSC-Live03
|0.34 × 73
|
ICMarketsSC-Live04
|0.50 × 2
|
Exness-Real9
|0.67 × 123
|
ICMarkets-Live20
|0.70 × 64
|
Tickmill-Live05
|0.75 × 8
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.77 × 48
|
ICMarkets-Live11
|0.89 × 9
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 24
|
ICMarketsSC-Live14
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge01
|1.01 × 91
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.16 × 99
|
ICMarkets-Live09
|1.18 × 97
|
SquaredFinancial-Live2
|1.25 × 150
|
ICMarketsSC-Live19
|1.32 × 3817
|
ICMarketsSC-Live27
|1.33 × 3
