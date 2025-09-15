- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
258
Прибыльных трейдов:
213 (82.55%)
Убыточных трейдов:
45 (17.44%)
Лучший трейд:
40.74 AUD
Худший трейд:
-22.04 AUD
Общая прибыль:
442.16 AUD (19 586 pips)
Общий убыток:
-135.33 AUD (8 143 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (20.67 AUD)
Макс. прибыль в серии:
56.48 AUD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
23.02%
Макс. загрузка депозита:
2.86%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
13.92
Длинных трейдов:
145 (56.20%)
Коротких трейдов:
113 (43.80%)
Профит фактор:
3.27
Мат. ожидание:
1.19 AUD
Средняя прибыль:
2.08 AUD
Средний убыток:
-3.01 AUD
Макс. серия проигрышей:
4 (-0.17 AUD)
Макс. убыток в серии:
-22.04 AUD (1)
Прирост в месяц:
2.00%
Годовой прогноз:
24.27%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.88 AUD
Максимальная:
22.04 AUD (2.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.68% (22.04 AUD)
По эквити:
5.88% (52.32 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|137
|EURUSD
|121
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|126
|EURUSD
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|5.3K
|EURUSD
|6.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +40.74 AUD
Худший трейд: -22 AUD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +20.67 AUD
Макс. убыток в серии: -0.17 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live22" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 14
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 8
|
ICMarkets-Live18
|0.25 × 12
|
ICMarketsSC-Live03
|0.34 × 73
|
ICMarketsSC-Live04
|0.50 × 2
|
Exness-Real9
|0.67 × 123
|
ICMarkets-Live20
|0.70 × 64
|
Tickmill-Live05
|0.75 × 8
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.77 × 48
|
ICMarkets-Live11
|0.89 × 9
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 24
|
ICMarketsSC-Live14
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge01
|1.01 × 91
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.16 × 99
|
ICMarkets-Live09
|1.18 × 97
|
SquaredFinancial-Live2
|1.25 × 150
|
ICMarketsSC-Live19
|1.32 × 3817
|
ICMarketsSC-Live27
|1.33 × 3
WallStreet Recovery PRO official signal account!
WallStreet Recovery PRO MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/150141
WallStreet Recovery PRO MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/150142
