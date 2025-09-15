СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / WallStreet Recovery PRO
Lachezar Krastev

WallStreet Recovery PRO

Lachezar Krastev
0 отзывов
Надежность
54 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 48%
ICMarketsSC-Live22
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
258
Прибыльных трейдов:
213 (82.55%)
Убыточных трейдов:
45 (17.44%)
Лучший трейд:
40.74 AUD
Худший трейд:
-22.04 AUD
Общая прибыль:
442.16 AUD (19 586 pips)
Общий убыток:
-135.33 AUD (8 143 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (20.67 AUD)
Макс. прибыль в серии:
56.48 AUD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
23.02%
Макс. загрузка депозита:
2.86%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
13.92
Длинных трейдов:
145 (56.20%)
Коротких трейдов:
113 (43.80%)
Профит фактор:
3.27
Мат. ожидание:
1.19 AUD
Средняя прибыль:
2.08 AUD
Средний убыток:
-3.01 AUD
Макс. серия проигрышей:
4 (-0.17 AUD)
Макс. убыток в серии:
-22.04 AUD (1)
Прирост в месяц:
2.00%
Годовой прогноз:
24.27%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.88 AUD
Максимальная:
22.04 AUD (2.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.68% (22.04 AUD)
По эквити:
5.88% (52.32 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 137
EURUSD 121
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 126
EURUSD 107
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 5.3K
EURUSD 6.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +40.74 AUD
Худший трейд: -22 AUD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +20.67 AUD
Макс. убыток в серии: -0.17 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live22" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 4
ICMarkets-Live07
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 14
ICTrading-Live29
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.25 × 8
ICMarkets-Live18
0.25 × 12
ICMarketsSC-Live03
0.34 × 73
ICMarketsSC-Live04
0.50 × 2
Exness-Real9
0.67 × 123
ICMarkets-Live20
0.70 × 64
Tickmill-Live05
0.75 × 8
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.77 × 48
ICMarkets-Live11
0.89 × 9
ICMarkets-Live03
1.00 × 24
ICMarketsSC-Live14
1.00 × 1
ICMarkets-Live14
1.00 × 3
Pepperstone-Edge01
1.01 × 91
FXOpen-ECN Live Server
1.16 × 99
ICMarkets-Live09
1.18 × 97
SquaredFinancial-Live2
1.25 × 150
ICMarketsSC-Live19
1.32 × 3817
ICMarketsSC-Live27
1.33 × 3
еще 36...
WallStreet Recovery PRO official signal account! 

WallStreet Recovery PRO MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/150141

WallStreet Recovery PRO MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/150142

Нет отзывов
2025.12.24 08:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 03:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 09:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
