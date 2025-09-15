SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / WallStreet Recovery PRO
Lachezar Krastev

WallStreet Recovery PRO

Lachezar Krastev
0 comentarios
Fiabilidad
54 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 48%
ICMarketsSC-Live22
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
258
Transacciones Rentables:
213 (82.55%)
Transacciones Irrentables:
45 (17.44%)
Mejor transacción:
40.74 AUD
Peor transacción:
-22.04 AUD
Beneficio Bruto:
442.16 AUD (19 586 pips)
Pérdidas Brutas:
-135.33 AUD (8 143 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (20.67 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
56.48 AUD (8)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
21.44%
Carga máxima del depósito:
2.86%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
13.92
Transacciones Largas:
145 (56.20%)
Transacciones Cortas:
113 (43.80%)
Factor de Beneficio:
3.27
Beneficio Esperado:
1.19 AUD
Beneficio medio:
2.08 AUD
Pérdidas medias:
-3.01 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-0.17 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-22.04 AUD (1)
Crecimiento al mes:
2.00%
Pronóstico anual:
24.27%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.88 AUD
Máxima:
22.04 AUD (2.68%)
Reducción relativa:
De balance:
2.68% (22.04 AUD)
De fondos:
5.88% (52.32 AUD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 137
EURUSD 121
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 126
EURUSD 107
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 5.3K
EURUSD 6.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +40.74 AUD
Peor transacción: -22 AUD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +20.67 AUD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.17 AUD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live22" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 4
ICMarkets-Live07
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 14
ICTrading-Live29
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.25 × 8
ICMarkets-Live18
0.25 × 12
ICMarketsSC-Live03
0.34 × 73
ICMarketsSC-Live04
0.50 × 2
Exness-Real9
0.67 × 123
ICMarkets-Live20
0.70 × 64
Tickmill-Live05
0.75 × 8
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.77 × 48
ICMarkets-Live11
0.89 × 9
ICMarkets-Live03
1.00 × 24
ICMarketsSC-Live14
1.00 × 1
ICMarkets-Live14
1.00 × 3
Pepperstone-Edge01
1.01 × 91
FXOpen-ECN Live Server
1.16 × 99
ICMarkets-Live09
1.18 × 97
SquaredFinancial-Live2
1.25 × 150
ICMarketsSC-Live19
1.32 × 3817
ICMarketsSC-Live27
1.33 × 3
otros 36...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

WallStreet Recovery PRO official signal account! 

WallStreet Recovery PRO MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/150141

WallStreet Recovery PRO MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/150142

No hay comentarios
2025.12.26 20:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 08:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 03:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 09:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
WallStreet Recovery PRO
30 USD al mes
48%
0
0
USD
945
AUD
54
100%
258
82%
21%
3.26
1.19
AUD
6%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.