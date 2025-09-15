- Incremento
Total de Trades:
258
Transacciones Rentables:
213 (82.55%)
Transacciones Irrentables:
45 (17.44%)
Mejor transacción:
40.74 AUD
Peor transacción:
-22.04 AUD
Beneficio Bruto:
442.16 AUD (19 586 pips)
Pérdidas Brutas:
-135.33 AUD (8 143 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (20.67 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
56.48 AUD (8)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
21.44%
Carga máxima del depósito:
2.86%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
13.92
Transacciones Largas:
145 (56.20%)
Transacciones Cortas:
113 (43.80%)
Factor de Beneficio:
3.27
Beneficio Esperado:
1.19 AUD
Beneficio medio:
2.08 AUD
Pérdidas medias:
-3.01 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-0.17 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-22.04 AUD (1)
Crecimiento al mes:
2.00%
Pronóstico anual:
24.27%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.88 AUD
Máxima:
22.04 AUD (2.68%)
Reducción relativa:
De balance:
2.68% (22.04 AUD)
De fondos:
5.88% (52.32 AUD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|137
|EURUSD
|121
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|126
|EURUSD
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|5.3K
|EURUSD
|6.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +40.74 AUD
Peor transacción: -22 AUD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +20.67 AUD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.17 AUD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live22" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 14
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 8
|
ICMarkets-Live18
|0.25 × 12
|
ICMarketsSC-Live03
|0.34 × 73
|
ICMarketsSC-Live04
|0.50 × 2
|
Exness-Real9
|0.67 × 123
|
ICMarkets-Live20
|0.70 × 64
|
Tickmill-Live05
|0.75 × 8
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.77 × 48
|
ICMarkets-Live11
|0.89 × 9
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 24
|
ICMarketsSC-Live14
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge01
|1.01 × 91
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.16 × 99
|
ICMarkets-Live09
|1.18 × 97
|
SquaredFinancial-Live2
|1.25 × 150
|
ICMarketsSC-Live19
|1.32 × 3817
|
ICMarketsSC-Live27
|1.33 × 3
otros 36...
WallStreet Recovery PRO official signal account!
WallStreet Recovery PRO MT4 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/150141
WallStreet Recovery PRO MT5 product page: https://www.mql5.com/en/market/product/150142
