- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
44
利益トレード:
37 (84.09%)
損失トレード:
7 (15.91%)
ベストトレード:
17 433.00 USD
最悪のトレード:
-6 122.55 USD
総利益:
69 371.09 USD (5 605 pips)
総損失:
-19 551.48 USD (2 998 pips)
最大連続の勝ち:
11 (21 368.42 USD)
最大連続利益:
21 368.42 USD (11)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
90.82%
最大入金額:
175.62%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
6.94
長いトレード:
26 (59.09%)
短いトレード:
18 (40.91%)
プロフィットファクター:
3.55
期待されたペイオフ:
1 132.26 USD
平均利益:
1 874.89 USD
平均損失:
-2 793.07 USD
最大連続の負け:
1 (-6 122.55 USD)
最大連続損失:
-6 122.55 USD (1)
月間成長:
64.86%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
7 177.58 USD (14.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.52% (7 177.58 USD)
エクイティによる:
44.77% (19 448.10 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|AUDCAD
|15
|archived
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|41K
|AUDCAD
|-78
|archived
|8.9K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.6K
|AUDCAD
|1K
|archived
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +17 433.00 USD
最悪のトレード: -6 123 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +21 368.42 USD
最大連続損失: -6 122.55 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 47
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.05 × 19
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
