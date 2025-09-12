シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / FBS BOSS XAU 999
Duong Xuan Dong

FBS BOSS XAU 999

Duong Xuan Dong
レビュー0件
信頼性
17週間
0 / 0 USD
月額  39  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 231%
FBS-Real-10
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
44
利益トレード:
37 (84.09%)
損失トレード:
7 (15.91%)
ベストトレード:
17 433.00 USD
最悪のトレード:
-6 122.55 USD
総利益:
69 371.09 USD (5 605 pips)
総損失:
-19 551.48 USD (2 998 pips)
最大連続の勝ち:
11 (21 368.42 USD)
最大連続利益:
21 368.42 USD (11)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
90.82%
最大入金額:
175.62%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
6.94
長いトレード:
26 (59.09%)
短いトレード:
18 (40.91%)
プロフィットファクター:
3.55
期待されたペイオフ:
1 132.26 USD
平均利益:
1 874.89 USD
平均損失:
-2 793.07 USD
最大連続の負け:
1 (-6 122.55 USD)
最大連続損失:
-6 122.55 USD (1)
月間成長:
64.86%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
7 177.58 USD (14.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.52% (7 177.58 USD)
エクイティによる:
44.77% (19 448.10 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 27
AUDCAD 15
archived 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 41K
AUDCAD -78
archived 8.9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 1.6K
AUDCAD 1K
archived 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +17 433.00 USD
最悪のトレード: -6 123 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +21 368.42 USD
最大連続損失: -6 122.55 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
FxPro.com-Real05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 49
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 9
ICMarkets-Live08
0.00 × 47
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 4
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 6
FxPro.com-Real04
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 5
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.05 × 19
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
54 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
This is one of the best strategies in XAU and sometimes AUD trading. Check the deposit - withdraw carefully to see the truth. Telegram: stevenduong999. Zalo: 0986296256
レビューなし
2025.12.24 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 17:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 16:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 13:51
Share of trading days is too low
2025.11.20 11:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 07:49
Share of trading days is too low
2025.11.20 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 17:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 21:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 23:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 22:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.15 10:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 19:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 18:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 16:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.11 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 15:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 10:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
FBS BOSS XAU 999
39 USD/月
231%
0
0
USD
71K
USD
17
95%
44
84%
91%
3.54
1 132.26
USD
45%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください