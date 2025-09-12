- Incremento
Total de Trades:
44
Transacciones Rentables:
37 (84.09%)
Transacciones Irrentables:
7 (15.91%)
Mejor transacción:
17 433.00 USD
Peor transacción:
-6 122.55 USD
Beneficio Bruto:
69 371.09 USD (5 605 pips)
Pérdidas Brutas:
-19 551.48 USD (2 998 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (21 368.42 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
21 368.42 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
90.82%
Carga máxima del depósito:
175.62%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
6.94
Transacciones Largas:
26 (59.09%)
Transacciones Cortas:
18 (40.91%)
Factor de Beneficio:
3.55
Beneficio Esperado:
1 132.26 USD
Beneficio medio:
1 874.89 USD
Pérdidas medias:
-2 793.07 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-6 122.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6 122.55 USD (1)
Crecimiento al mes:
64.86%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
7 177.58 USD (14.52%)
Reducción relativa:
De balance:
14.52% (7 177.58 USD)
De fondos:
44.77% (19 448.10 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|AUDCAD
|15
|archived
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|41K
|AUDCAD
|-78
|archived
|8.9K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|1.6K
|AUDCAD
|1K
|archived
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 47
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.05 × 19
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
This is one of the best strategies in XAU and sometimes AUD trading. Check the deposit - withdraw carefully to see the truth. Telegram: stevenduong999. Zalo: 0986296256
