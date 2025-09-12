SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / FBS BOSS XAU 999
Duong Xuan Dong

FBS BOSS XAU 999

Duong Xuan Dong
0 comentarios
Fiabilidad
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 39 USD al mes
incremento desde 2025 231%
FBS-Real-10
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
44
Transacciones Rentables:
37 (84.09%)
Transacciones Irrentables:
7 (15.91%)
Mejor transacción:
17 433.00 USD
Peor transacción:
-6 122.55 USD
Beneficio Bruto:
69 371.09 USD (5 605 pips)
Pérdidas Brutas:
-19 551.48 USD (2 998 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (21 368.42 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
21 368.42 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
90.82%
Carga máxima del depósito:
175.62%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
6.94
Transacciones Largas:
26 (59.09%)
Transacciones Cortas:
18 (40.91%)
Factor de Beneficio:
3.55
Beneficio Esperado:
1 132.26 USD
Beneficio medio:
1 874.89 USD
Pérdidas medias:
-2 793.07 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-6 122.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6 122.55 USD (1)
Crecimiento al mes:
64.86%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
7 177.58 USD (14.52%)
Reducción relativa:
De balance:
14.52% (7 177.58 USD)
De fondos:
44.77% (19 448.10 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 27
AUDCAD 15
archived 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 41K
AUDCAD -78
archived 8.9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 1.6K
AUDCAD 1K
archived 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +17 433.00 USD
Peor transacción: -6 123 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +21 368.42 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6 122.55 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
FxPro.com-Real05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 49
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 9
ICMarkets-Live08
0.00 × 47
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 4
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 6
FxPro.com-Real04
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 5
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.05 × 19
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
otros 54...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
This is one of the best strategies in XAU and sometimes AUD trading. Check the deposit - withdraw carefully to see the truth. Telegram: stevenduong999. Zalo: 0986296256
No hay comentarios
2025.12.24 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 17:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 16:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 13:51
Share of trading days is too low
2025.11.20 11:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 07:49
Share of trading days is too low
2025.11.20 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 17:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 21:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 23:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 22:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.15 10:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 19:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 18:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 16:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.11 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 15:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 10:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
FBS BOSS XAU 999
39 USD al mes
231%
0
0
USD
71K
USD
17
95%
44
84%
91%
3.54
1 132.26
USD
45%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.