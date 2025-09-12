SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / BOSS XAU 999
Duong Xuan Dong

BOSS XAU 999

Duong Xuan Dong
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 39 USD par mois
croissance depuis 2025 131%
FBS-Real-10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
31
Bénéfice trades:
25 (80.64%)
Perte trades:
6 (19.35%)
Meilleure transaction:
17 433.00 USD
Pire transaction:
-6 122.55 USD
Bénéfice brut:
47 286.64 USD (3 227 pips)
Perte brute:
-19 079.74 USD (2 394 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (13 725.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
17 433.00 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
89.04%
Charge de dépôt maximale:
175.62%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
3.93
Longs trades:
18 (58.06%)
Courts trades:
13 (41.94%)
Facteur de profit:
2.48
Rendement attendu:
909.90 USD
Bénéfice moyen:
1 891.47 USD
Perte moyenne:
-3 179.96 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-6 122.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 122.55 USD (1)
Croissance mensuelle:
63.07%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
7 177.58 USD (14.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.52% (7 177.58 USD)
Par fonds propres:
44.77% (19 448.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 17
AUDCAD 12
archived 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 19K
AUDCAD 308
archived 8.9K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -204
AUDCAD 1K
archived 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17 433.00 USD
Pire transaction: -6 123 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +13 725.09 USD
Perte consécutive maximale: -6 122.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
FxPro.com-Real05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 49
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 47
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 9
FPMarkets-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real04
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 4
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live02
0.00 × 6
Pepperstone-Edge04
0.00 × 5
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.05 × 19
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
54 plus...
This is one of the best strategies in XAU and sometimes AUD trading. Check the deposit - withdraw carefully to see the truth. Telegram: dong256999. Zalo: 0986296256
Aucun avis
2025.12.04 17:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 16:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 13:51
Share of trading days is too low
2025.11.20 11:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 07:49
Share of trading days is too low
2025.11.20 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 17:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 21:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 23:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 22:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.15 10:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 19:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 18:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 16:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.11 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 15:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 10:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 16:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
