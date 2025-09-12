信号部分
信号 / MetaTrader 4 / FBS BOSS XAU 999
Duong Xuan Dong

FBS BOSS XAU 999

Duong Xuan Dong
0条评论
可靠性
17
0 / 0 USD
每月复制 39 USD per 
增长自 2025 231%
FBS-Real-10
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
44
盈利交易:
37 (84.09%)
亏损交易:
7 (15.91%)
最好交易:
17 433.00 USD
最差交易:
-6 122.55 USD
毛利:
69 371.09 USD (5 605 pips)
毛利亏损:
-19 551.48 USD (2 998 pips)
最大连续赢利:
11 (21 368.42 USD)
最大连续盈利:
21 368.42 USD (11)
夏普比率:
0.31
交易活动:
90.82%
最大入金加载:
175.62%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 天
采收率:
6.94
长期交易:
26 (59.09%)
短期交易:
18 (40.91%)
利润因子:
3.55
预期回报:
1 132.26 USD
平均利润:
1 874.89 USD
平均损失:
-2 793.07 USD
最大连续失误:
1 (-6 122.55 USD)
最大连续亏损:
-6 122.55 USD (1)
每月增长:
64.86%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
7 177.58 USD (14.52%)
相对跌幅:
结余:
14.52% (7 177.58 USD)
净值:
44.77% (19 448.10 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 27
AUDCAD 15
archived 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 41K
AUDCAD -78
archived 8.9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 1.6K
AUDCAD 1K
archived 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +17 433.00 USD
最差交易: -6 123 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +21 368.42 USD
最大连续亏损: -6 122.55 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
FxPro.com-Real05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 49
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 47
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 9
FPMarkets-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real04
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 4
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live02
0.00 × 6
Pepperstone-Edge04
0.00 × 5
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.05 × 19
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
54 更多...
This is one of the best strategies in XAU and sometimes AUD trading. Check the deposit - withdraw carefully to see the truth. Telegram: stevenduong999. Zalo: 0986296256
没有评论
2025.12.24 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 17:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 16:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 13:51
Share of trading days is too low
2025.11.20 11:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 07:49
Share of trading days is too low
2025.11.20 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 17:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 21:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 23:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 22:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.15 10:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 19:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 18:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 16:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.11 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 15:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 10:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
