- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
44
盈利交易:
37 (84.09%)
亏损交易:
7 (15.91%)
最好交易:
17 433.00 USD
最差交易:
-6 122.55 USD
毛利:
69 371.09 USD (5 605 pips)
毛利亏损:
-19 551.48 USD (2 998 pips)
最大连续赢利:
11 (21 368.42 USD)
最大连续盈利:
21 368.42 USD (11)
夏普比率:
0.31
交易活动:
90.82%
最大入金加载:
175.62%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 天
采收率:
6.94
长期交易:
26 (59.09%)
短期交易:
18 (40.91%)
利润因子:
3.55
预期回报:
1 132.26 USD
平均利润:
1 874.89 USD
平均损失:
-2 793.07 USD
最大连续失误:
1 (-6 122.55 USD)
最大连续亏损:
-6 122.55 USD (1)
每月增长:
64.86%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
7 177.58 USD (14.52%)
相对跌幅:
结余:
14.52% (7 177.58 USD)
净值:
44.77% (19 448.10 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|AUDCAD
|15
|archived
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|41K
|AUDCAD
|-78
|archived
|8.9K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.6K
|AUDCAD
|1K
|archived
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 47
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 9
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.05 × 19
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
This is one of the best strategies in XAU and sometimes AUD trading. Check the deposit - withdraw carefully to see the truth.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月39 USD
231%
0
0
USD
USD
71K
USD
USD
17
95%
44
84%
91%
3.54
1 132.26
USD
USD
45%
1:500