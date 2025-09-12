- Прирост
Всего трейдов:
44
Прибыльных трейдов:
37 (84.09%)
Убыточных трейдов:
7 (15.91%)
Лучший трейд:
17 433.00 USD
Худший трейд:
-6 122.55 USD
Общая прибыль:
69 371.09 USD (5 605 pips)
Общий убыток:
-19 551.48 USD (2 998 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (21 368.42 USD)
Макс. прибыль в серии:
21 368.42 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
90.82%
Макс. загрузка депозита:
175.62%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
6.94
Длинных трейдов:
26 (59.09%)
Коротких трейдов:
18 (40.91%)
Профит фактор:
3.55
Мат. ожидание:
1 132.26 USD
Средняя прибыль:
1 874.89 USD
Средний убыток:
-2 793.07 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-6 122.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 122.55 USD (1)
Прирост в месяц:
64.86%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
7 177.58 USD (14.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.52% (7 177.58 USD)
По эквити:
44.77% (19 448.10 USD)
Распределение
Символ
Сделки
Sell
Buy
XAUUSD
27
AUDCAD
15
archived
2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
Символ
Общая прибыль, USD
Убыток, USD
Прибыль, USD
XAUUSD
41K
AUDCAD
-78
archived
8.9K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Символ
Общая прибыль, pips
Убыток, pips
Прибыль, pips
XAUUSD
1.6K
AUDCAD
1K
archived
0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Загрузка депозита
Просадка
Лучший трейд: +17 433.00 USD
Худший трейд: -6 123 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +21 368.42 USD
Макс. убыток в серии: -6 122.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 47
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 9
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.05 × 19
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
This is one of the best strategies in XAU and sometimes AUD trading. Check the deposit - withdraw carefully to see the truth. Telegram: stevenduong999. Zalo: 0986296256
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
39 USD в месяц
231%
0
0
USD
USD
71K
USD
USD
17
95%
44
84%
91%
3.54
1 132.26
USD
USD
45%
1:500