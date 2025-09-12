- 자본
- 축소
트레이드:
31
이익 거래:
27 (87.09%)
손실 거래:
4 (12.90%)
최고의 거래:
14 968.43 USD
최악의 거래:
-8 167.94 USD
총 수익:
53 015.70 USD (3 937 pips)
총 손실:
-9 555.38 USD (2 385 pips)
연속 최대 이익:
13 (42 027.50 USD)
연속 최대 이익:
42 027.50 USD (13)
샤프 비율:
0.38
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
175.62%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
4.83
롱(주식매수):
16 (51.61%)
숏(주식차입매도):
15 (48.39%)
수익 요인:
5.55
기대수익:
1 401.95 USD
평균 이익:
1 963.54 USD
평균 손실:
-2 388.85 USD
연속 최대 손실:
2 (-915.70 USD)
연속 최대 손실:
-8 167.94 USD (1)
월별 성장률:
2.25%
Algo 트레이딩:
87%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
8 996.59 USD (12.42%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.42% (8 996.59 USD)
자본금별:
44.77% (19 448.10 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|AUDCAD
|11
|archived
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|19K
|AUDCAD
|648
|archived
|24K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|1.7K
|AUDCAD
|-168
|archived
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +14 968.43 USD
최악의 거래: -8 168 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +42 027.50 USD
연속 최대 손실: -915.70 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-10"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 47
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 9
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.05 × 19
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
리뷰 없음
