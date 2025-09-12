리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-10"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TickmillUK-Live03 0.00 × 1 Exness-Real 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.00 × 4 FxPro.com-Real05 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 2 Hankotrade-Live 0.00 × 1 XMTrading-Real 49 0.00 × 2 RoboForex-Prime 0.00 × 2 ICMarkets-Live08 0.00 × 47 AxiTrader-US09-Live 0.00 × 9 FPMarkets-Live 0.00 × 1 FxPro.com-Real04 0.00 × 1 ForexClub-MT4 Market Real Server 0.00 × 2 ICMarkets-Live12 0.00 × 4 AxioryAsia-02Live 0.00 × 1 JFD-Live02 0.00 × 1 UniverseWheel-Live 0.00 × 6 Tickmill-Live02 0.00 × 6 Pepperstone-Edge04 0.00 × 5 ICMarkets-Live01 0.00 × 1 FXOpenUK-ECN Live Server 0.00 × 1 Pepperstone-Edge05 0.05 × 19 OneFinancialMarkets-US11-Live 0.11 × 35 ICMarketsSC-Live06 0.32 × 722 54 더...