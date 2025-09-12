SinaisSeções
Duong Xuan Dong

FBS BOSS XAU 999

Duong Xuan Dong
0 comentários
Confiabilidade
17 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 231%
FBS-Real-10
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
44
Negociações com lucro:
37 (84.09%)
Negociações com perda:
7 (15.91%)
Melhor negociação:
17 433.00 USD
Pior negociação:
-6 122.55 USD
Lucro bruto:
69 371.09 USD (5 605 pips)
Perda bruta:
-19 551.48 USD (2 998 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (21 368.42 USD)
Máximo lucro consecutivo:
21 368.42 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
90.82%
Depósito máximo carregado:
175.62%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
6.94
Negociações longas:
26 (59.09%)
Negociações curtas:
18 (40.91%)
Fator de lucro:
3.55
Valor esperado:
1 132.26 USD
Lucro médio:
1 874.89 USD
Perda média:
-2 793.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-6 122.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6 122.55 USD (1)
Crescimento mensal:
64.86%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
7 177.58 USD (14.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.52% (7 177.58 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.77% (19 448.10 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 27
AUDCAD 15
archived 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 41K
AUDCAD -78
archived 8.9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 1.6K
AUDCAD 1K
archived 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +17 433.00 USD
Pior negociação: -6 123 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +21 368.42 USD
Máxima perda consecutiva: -6 122.55 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
FxPro.com-Real05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 49
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 9
ICMarkets-Live08
0.00 × 47
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 4
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 6
FxPro.com-Real04
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 5
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.05 × 19
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
54 mais ...
This is one of the best strategies in XAU and sometimes AUD trading. Check the deposit - withdraw carefully to see the truth. Telegram: stevenduong999. Zalo: 0986296256
Sem comentários
2025.12.24 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 17:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 16:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 13:51
Share of trading days is too low
2025.11.20 11:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 07:49
Share of trading days is too low
2025.11.20 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 17:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 21:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 23:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 22:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.15 10:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 19:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 18:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 16:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.11 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 15:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 10:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
