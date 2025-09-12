- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
44
Negociações com lucro:
37 (84.09%)
Negociações com perda:
7 (15.91%)
Melhor negociação:
17 433.00 USD
Pior negociação:
-6 122.55 USD
Lucro bruto:
69 371.09 USD (5 605 pips)
Perda bruta:
-19 551.48 USD (2 998 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (21 368.42 USD)
Máximo lucro consecutivo:
21 368.42 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
90.82%
Depósito máximo carregado:
175.62%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
6.94
Negociações longas:
26 (59.09%)
Negociações curtas:
18 (40.91%)
Fator de lucro:
3.55
Valor esperado:
1 132.26 USD
Lucro médio:
1 874.89 USD
Perda média:
-2 793.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-6 122.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6 122.55 USD (1)
Crescimento mensal:
64.86%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
7 177.58 USD (14.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.52% (7 177.58 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.77% (19 448.10 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|AUDCAD
|15
|archived
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|41K
|AUDCAD
|-78
|archived
|8.9K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1.6K
|AUDCAD
|1K
|archived
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +17 433.00 USD
Pior negociação: -6 123 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +21 368.42 USD
Máxima perda consecutiva: -6 122.55 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 47
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.05 × 19
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
54 mais ...
This is one of the best strategies in XAU and sometimes AUD trading. Check the deposit - withdraw carefully to see the truth. Telegram: stevenduong999. Zalo: 0986296256
