- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
44
Gewinntrades:
37 (84.09%)
Verlusttrades:
7 (15.91%)
Bester Trade:
17 433.00 USD
Schlechtester Trade:
-6 122.55 USD
Bruttoprofit:
69 371.09 USD (5 605 pips)
Bruttoverlust:
-19 551.48 USD (2 998 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (21 368.42 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
21 368.42 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
90.82%
Max deposit load:
175.62%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
6.94
Long-Positionen:
26 (59.09%)
Short-Positionen:
18 (40.91%)
Profit-Faktor:
3.55
Mathematische Gewinnerwartung:
1 132.26 USD
Durchschnittlicher Profit:
1 874.89 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2 793.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-6 122.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 122.55 USD (1)
Wachstum pro Monat :
64.86%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
7 177.58 USD (14.52%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.52% (7 177.58 USD)
Kapital:
44.77% (19 448.10 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|AUDCAD
|15
|archived
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|41K
|AUDCAD
|-78
|archived
|8.9K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.6K
|AUDCAD
|1K
|archived
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +17 433.00 USD
Schlechtester Trade: -6 123 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +21 368.42 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6 122.55 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 47
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 9
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.05 × 19
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
This is one of the best strategies in XAU and sometimes AUD trading. Check the deposit - withdraw carefully to see the truth. Telegram: stevenduong999. Zalo: 0986296256
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
39 USD pro Monat
231%
0
0
USD
USD
71K
USD
USD
17
95%
44
84%
91%
3.54
1 132.26
USD
USD
45%
1:500