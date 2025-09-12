SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / FBS BOSS XAU 999
Duong Xuan Dong

FBS BOSS XAU 999

Duong Xuan Dong
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
17 Wochen
0 / 0 USD
Für 39 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 231%
FBS-Real-10
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
44
Gewinntrades:
37 (84.09%)
Verlusttrades:
7 (15.91%)
Bester Trade:
17 433.00 USD
Schlechtester Trade:
-6 122.55 USD
Bruttoprofit:
69 371.09 USD (5 605 pips)
Bruttoverlust:
-19 551.48 USD (2 998 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (21 368.42 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
21 368.42 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
90.82%
Max deposit load:
175.62%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
6.94
Long-Positionen:
26 (59.09%)
Short-Positionen:
18 (40.91%)
Profit-Faktor:
3.55
Mathematische Gewinnerwartung:
1 132.26 USD
Durchschnittlicher Profit:
1 874.89 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2 793.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-6 122.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 122.55 USD (1)
Wachstum pro Monat :
64.86%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
7 177.58 USD (14.52%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.52% (7 177.58 USD)
Kapital:
44.77% (19 448.10 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 27
AUDCAD 15
archived 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 41K
AUDCAD -78
archived 8.9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 1.6K
AUDCAD 1K
archived 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +17 433.00 USD
Schlechtester Trade: -6 123 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +21 368.42 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6 122.55 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
FxPro.com-Real05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 49
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 47
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 9
FPMarkets-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real04
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 4
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live02
0.00 × 6
Pepperstone-Edge04
0.00 × 5
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.05 × 19
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
noch 54 ...
This is one of the best strategies in XAU and sometimes AUD trading. Check the deposit - withdraw carefully to see the truth. Telegram: stevenduong999. Zalo: 0986296256
Keine Bewertungen
2025.12.24 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 17:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 16:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 13:51
Share of trading days is too low
2025.11.20 11:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 07:49
Share of trading days is too low
2025.11.20 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 17:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 21:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 23:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 22:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.15 10:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 19:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 18:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 16:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.11 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 15:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 10:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
