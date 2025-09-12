SinyallerBölümler
Duong Xuan Dong

BOSS XAU 999

Duong Xuan Dong
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 131%
FBS-Real-10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
25 (80.64%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (19.35%)
En iyi işlem:
17 433.00 USD
En kötü işlem:
-6 122.55 USD
Brüt kâr:
47 286.64 USD (3 227 pips)
Brüt zarar:
-19 079.74 USD (2 394 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (13 725.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17 433.00 USD (1)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
89.04%
Maks. mevduat yükü:
175.62%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.93
Alış işlemleri:
18 (58.06%)
Satış işlemleri:
13 (41.94%)
Kâr faktörü:
2.48
Beklenen getiri:
909.90 USD
Ortalama kâr:
1 891.47 USD
Ortalama zarar:
-3 179.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-6 122.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 122.55 USD (1)
Aylık büyüme:
63.07%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
7 177.58 USD (14.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.52% (7 177.58 USD)
Varlığa göre:
44.77% (19 448.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 17
AUDCAD 12
archived 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 19K
AUDCAD 308
archived 8.9K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -204
AUDCAD 1K
archived 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17 433.00 USD
En kötü işlem: -6 123 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +13 725.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -6 122.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
FxPro.com-Real05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 49
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 47
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 9
FPMarkets-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real04
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 4
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live02
0.00 × 6
Pepperstone-Edge04
0.00 × 5
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.05 × 19
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
This is one of the best strategies in XAU and sometimes AUD trading. Check the deposit - withdraw carefully to see the truth. Telegram: dong256999. Zalo: 0986296256
İnceleme yok
2025.12.04 17:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 16:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 13:51
Share of trading days is too low
2025.11.20 11:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 07:49
Share of trading days is too low
2025.11.20 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 17:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 21:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 23:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 22:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.15 10:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 19:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 18:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 16:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.11 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 15:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 10:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 16:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
Kopyala

