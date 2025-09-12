- Büyüme
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
25 (80.64%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (19.35%)
En iyi işlem:
17 433.00 USD
En kötü işlem:
-6 122.55 USD
Brüt kâr:
47 286.64 USD (3 227 pips)
Brüt zarar:
-19 079.74 USD (2 394 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (13 725.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17 433.00 USD (1)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
89.04%
Maks. mevduat yükü:
175.62%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.93
Alış işlemleri:
18 (58.06%)
Satış işlemleri:
13 (41.94%)
Kâr faktörü:
2.48
Beklenen getiri:
909.90 USD
Ortalama kâr:
1 891.47 USD
Ortalama zarar:
-3 179.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-6 122.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 122.55 USD (1)
Aylık büyüme:
63.07%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
7 177.58 USD (14.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.52% (7 177.58 USD)
Varlığa göre:
44.77% (19 448.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|AUDCAD
|12
|archived
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|19K
|AUDCAD
|308
|archived
|8.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-204
|AUDCAD
|1K
|archived
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17 433.00 USD
En kötü işlem: -6 123 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +13 725.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -6 122.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 47
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 9
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.05 × 19
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
This is one of the best strategies in XAU and sometimes AUD trading. Check the deposit - withdraw carefully to see the truth. Telegram: dong256999. Zalo: 0986296256
İnceleme yok
