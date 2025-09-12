SegnaliSezioni
Duong Xuan Dong

BOSS XAU 999

Duong Xuan Dong
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 39 USD al mese
crescita dal 2025 131%
FBS-Real-10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
25 (80.64%)
Loss Trade:
6 (19.35%)
Best Trade:
17 433.00 USD
Worst Trade:
-6 122.55 USD
Profitto lordo:
47 286.64 USD (3 227 pips)
Perdita lorda:
-19 079.74 USD (2 394 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (13 725.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17 433.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
89.04%
Massimo carico di deposito:
175.62%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.93
Long Trade:
18 (58.06%)
Short Trade:
13 (41.94%)
Fattore di profitto:
2.48
Profitto previsto:
909.90 USD
Profitto medio:
1 891.47 USD
Perdita media:
-3 179.96 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-6 122.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 122.55 USD (1)
Crescita mensile:
63.07%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7 177.58 USD (14.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.52% (7 177.58 USD)
Per equità:
44.77% (19 448.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 17
AUDCAD 12
archived 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 19K
AUDCAD 308
archived 8.9K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -204
AUDCAD 1K
archived 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17 433.00 USD
Worst Trade: -6 123 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +13 725.09 USD
Massima perdita consecutiva: -6 122.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
FxPro.com-Real05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 49
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 47
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 9
FPMarkets-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real04
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 4
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live02
0.00 × 6
Pepperstone-Edge04
0.00 × 5
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.05 × 19
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
54 più
This is one of the best strategies in XAU and sometimes AUD trading. Check the deposit - withdraw carefully to see the truth. Telegram: dong256999. Zalo: 0986296256
Non ci sono recensioni
2025.12.04 17:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 16:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 13:51
Share of trading days is too low
2025.11.20 11:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 07:49
Share of trading days is too low
2025.11.20 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 17:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 21:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 23:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 22:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.15 10:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 19:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 18:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 16:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 16:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.11 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 15:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 10:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 16:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.