- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
25 (80.64%)
Loss Trade:
6 (19.35%)
Best Trade:
17 433.00 USD
Worst Trade:
-6 122.55 USD
Profitto lordo:
47 286.64 USD (3 227 pips)
Perdita lorda:
-19 079.74 USD (2 394 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (13 725.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17 433.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
89.04%
Massimo carico di deposito:
175.62%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.93
Long Trade:
18 (58.06%)
Short Trade:
13 (41.94%)
Fattore di profitto:
2.48
Profitto previsto:
909.90 USD
Profitto medio:
1 891.47 USD
Perdita media:
-3 179.96 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-6 122.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 122.55 USD (1)
Crescita mensile:
63.07%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7 177.58 USD (14.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.52% (7 177.58 USD)
Per equità:
44.77% (19 448.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|AUDCAD
|12
|archived
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|19K
|AUDCAD
|308
|archived
|8.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-204
|AUDCAD
|1K
|archived
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17 433.00 USD
Worst Trade: -6 123 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +13 725.09 USD
Massima perdita consecutiva: -6 122.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 47
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 9
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.05 × 19
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
This is one of the best strategies in XAU and sometimes AUD trading. Check the deposit - withdraw carefully to see the truth. Telegram: dong256999. Zalo: 0986296256
