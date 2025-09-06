- 成長
トレード:
489
利益トレード:
353 (72.18%)
損失トレード:
136 (27.81%)
ベストトレード:
680.85 USD
最悪のトレード:
-1 064.13 USD
総利益:
4 244.25 USD (62 982 pips)
総損失:
-3 648.53 USD (75 357 pips)
最大連続の勝ち:
27 (248.38 USD)
最大連続利益:
766.08 USD (2)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
95.67%
最大入金額:
27.56%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
0.40
長いトレード:
267 (54.60%)
短いトレード:
222 (45.40%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
1.22 USD
平均利益:
12.02 USD
平均損失:
-26.83 USD
最大連続の負け:
10 (-27.39 USD)
最大連続損失:
-1 244.64 USD (3)
月間成長:
16.64%
年間予想:
201.89%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
56.63 USD
最大の:
1 488.25 USD (27.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.43% (1 488.25 USD)
エクイティによる:
55.14% (2 205.92 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|285
|AUDCAD
|58
|NZDCAD
|47
|GBPCHF
|37
|NZDUSD
|25
|USDCAD
|15
|GBPUSD
|13
|EURUSD
|9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-1K
|AUDCAD
|619
|NZDCAD
|468
|GBPCHF
|242
|NZDUSD
|182
|USDCAD
|103
|GBPUSD
|10
|EURUSD
|19
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-25K
|AUDCAD
|3.8K
|NZDCAD
|6.1K
|GBPCHF
|-118
|NZDUSD
|642
|USDCAD
|729
|GBPUSD
|534
|EURUSD
|1.3K
ベストトレード: +680.85 USD
最悪のトレード: -1 064 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +248.38 USD
最大連続損失: -27.39 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
My Only Recovery Traget account , Out of Greed used Gold and got Defeated
wont use gold anymore
Will be using safe trades from now
Telegram: parin11
