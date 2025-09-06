シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / MY Big Recovery Waiting
Parin Daulat

MY Big Recovery Waiting

Parin Daulat
レビュー0件
信頼性
23週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 17%
Tickmill-Live04
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
489
利益トレード:
353 (72.18%)
損失トレード:
136 (27.81%)
ベストトレード:
680.85 USD
最悪のトレード:
-1 064.13 USD
総利益:
4 244.25 USD (62 982 pips)
総損失:
-3 648.53 USD (75 357 pips)
最大連続の勝ち:
27 (248.38 USD)
最大連続利益:
766.08 USD (2)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
95.67%
最大入金額:
27.56%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
0.40
長いトレード:
267 (54.60%)
短いトレード:
222 (45.40%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
1.22 USD
平均利益:
12.02 USD
平均損失:
-26.83 USD
最大連続の負け:
10 (-27.39 USD)
最大連続損失:
-1 244.64 USD (3)
月間成長:
16.64%
年間予想:
201.89%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
56.63 USD
最大の:
1 488.25 USD (27.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.43% (1 488.25 USD)
エクイティによる:
55.14% (2 205.92 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 285
AUDCAD 58
NZDCAD 47
GBPCHF 37
NZDUSD 25
USDCAD 15
GBPUSD 13
EURUSD 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -1K
AUDCAD 619
NZDCAD 468
GBPCHF 242
NZDUSD 182
USDCAD 103
GBPUSD 10
EURUSD 19
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -25K
AUDCAD 3.8K
NZDCAD 6.1K
GBPCHF -118
NZDUSD 642
USDCAD 729
GBPUSD 534
EURUSD 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +680.85 USD
最悪のトレード: -1 064 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +248.38 USD
最大連続損失: -27.39 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 3
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.60 × 302
Tickmill-Live
0.61 × 1676
Tickmill-Live02
0.62 × 2613
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
Pepperstone-Demo01
0.67 × 3
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarketsSC-Live33
0.73 × 26
VantageFXInternational-Live 2
0.75 × 4
ICMarkets-Live18
0.81 × 226
ICMarkets-Live07
0.82 × 1095
ICMarkets-Live04
0.88 × 24
ICMarketsSC-Live03
1.13 × 24
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1179
ICMarkets-Live12
1.16 × 1076
ICMarketsSC-Live23
1.17 × 52
ICMarketsSC-Live04
1.18 × 235
88 より多く...
My Only Recovery Traget account , Out of Greed used Gold and got Defeated

wont use gold anymore


Will be using safe trades from now


Telegram: parin11

レビューなし
2025.11.20 17:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 18:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 00:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.16 23:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 15:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 15:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.15 12:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 22:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 06:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.26 12:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.24 06:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
