SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / My Kamai
Parin Daulat

My Kamai

Parin Daulat
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 13%
Tickmill-Live04
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
59
Profit Trade:
48 (81.35%)
Loss Trade:
11 (18.64%)
Best Trade:
498.92 USD
Worst Trade:
-163.16 USD
Profitto lordo:
991.62 USD (8 987 pips)
Perdita lorda:
-478.69 USD (3 253 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (196.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
498.92 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
55.83%
Massimo carico di deposito:
27.56%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.33
Long Trade:
20 (33.90%)
Short Trade:
39 (66.10%)
Fattore di profitto:
2.07
Profitto previsto:
8.69 USD
Profitto medio:
20.66 USD
Perdita media:
-43.52 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-384.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-384.24 USD (4)
Crescita mensile:
8.10%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
384.24 USD (8.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.56% (384.24 USD)
Per equità:
40.52% (1 628.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 27
USDCAD 15
NZDUSD 7
NZDCAD 6
GBPCHF 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 281
USDCAD 103
NZDUSD 92
NZDCAD 34
GBPCHF 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 2.7K
USDCAD 729
NZDUSD 830
NZDCAD 1.4K
GBPCHF 123
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +498.92 USD
Worst Trade: -163 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +196.27 USD
Massima perdita consecutiva: -384.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live15
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.25 × 4
ICMarkets-Live16
0.25 × 4
Tickmill-Live02
0.34 × 997
Tickmill-Live08
0.40 × 5
ICMarkets-Live12
0.46 × 113
Tickmill-Live
0.50 × 628
ICMarkets-Live19
0.53 × 36
ICMarketsSC-Live09
0.54 × 209
ICMarketsSC-Live33
0.73 × 26
ICMarkets-Live18
0.79 × 121
ICMarkets-Live07
0.79 × 630
Tickmill-Live10
0.81 × 47
Tickmill-Live05
0.89 × 133
ICMarkets-Live05
1.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 1
ICMarkets-Live04
1.00 × 9
ICMarkets-Live17
1.07 × 14
ICMarketsSC-Live04
1.25 × 153
ICMarkets-Live03
1.50 × 2
ICMarkets-Live14
1.52 × 25
32 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.26 12:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.24 06:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 08:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
My Kamai
30USD al mese
13%
0
0
USD
4.1K
USD
10
98%
59
81%
56%
2.07
8.69
USD
41%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.