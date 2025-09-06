- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
59
Profit Trade:
48 (81.35%)
Loss Trade:
11 (18.64%)
Best Trade:
498.92 USD
Worst Trade:
-163.16 USD
Profitto lordo:
991.62 USD (8 987 pips)
Perdita lorda:
-478.69 USD (3 253 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (196.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
498.92 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
55.83%
Massimo carico di deposito:
27.56%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.33
Long Trade:
20 (33.90%)
Short Trade:
39 (66.10%)
Fattore di profitto:
2.07
Profitto previsto:
8.69 USD
Profitto medio:
20.66 USD
Perdita media:
-43.52 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-384.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-384.24 USD (4)
Crescita mensile:
8.10%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
384.24 USD (8.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.56% (384.24 USD)
Per equità:
40.52% (1 628.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|27
|USDCAD
|15
|NZDUSD
|7
|NZDCAD
|6
|GBPCHF
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|281
|USDCAD
|103
|NZDUSD
|92
|NZDCAD
|34
|GBPCHF
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|2.7K
|USDCAD
|729
|NZDUSD
|830
|NZDCAD
|1.4K
|GBPCHF
|123
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +498.92 USD
Worst Trade: -163 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +196.27 USD
Massima perdita consecutiva: -384.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live03
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live16
|0.25 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.34 × 997
|
Tickmill-Live08
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live12
|0.46 × 113
|
Tickmill-Live
|0.50 × 628
|
ICMarkets-Live19
|0.53 × 36
|
ICMarketsSC-Live09
|0.54 × 209
|
ICMarketsSC-Live33
|0.73 × 26
|
ICMarkets-Live18
|0.79 × 121
|
ICMarkets-Live07
|0.79 × 630
|
Tickmill-Live10
|0.81 × 47
|
Tickmill-Live05
|0.89 × 133
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|1.00 × 9
|
ICMarkets-Live17
|1.07 × 14
|
ICMarketsSC-Live04
|1.25 × 153
|
ICMarkets-Live03
|1.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|1.52 × 25
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
13%
0
0
USD
USD
4.1K
USD
USD
10
98%
59
81%
56%
2.07
8.69
USD
USD
41%
1:500