Parin Daulat

MY Big Recovery Waiting

Parin Daulat
Fiabilidad
23 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 17%
Tickmill-Live04
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
489
Transacciones Rentables:
353 (72.18%)
Transacciones Irrentables:
136 (27.81%)
Mejor transacción:
680.85 USD
Peor transacción:
-1 064.13 USD
Beneficio Bruto:
4 244.25 USD (62 982 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 648.53 USD (75 357 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (248.38 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
766.08 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
95.67%
Carga máxima del depósito:
27.56%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
0.40
Transacciones Largas:
267 (54.60%)
Transacciones Cortas:
222 (45.40%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
1.22 USD
Beneficio medio:
12.02 USD
Pérdidas medias:
-26.83 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-27.39 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 244.64 USD (3)
Crecimiento al mes:
16.64%
Pronóstico anual:
201.89%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
56.63 USD
Máxima:
1 488.25 USD (27.40%)
Reducción relativa:
De balance:
32.43% (1 488.25 USD)
De fondos:
55.14% (2 205.92 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 285
AUDCAD 58
NZDCAD 47
GBPCHF 37
NZDUSD 25
USDCAD 15
GBPUSD 13
EURUSD 9
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -1K
AUDCAD 619
NZDCAD 468
GBPCHF 242
NZDUSD 182
USDCAD 103
GBPUSD 10
EURUSD 19
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -25K
AUDCAD 3.8K
NZDCAD 6.1K
GBPCHF -118
NZDUSD 642
USDCAD 729
GBPUSD 534
EURUSD 1.3K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +680.85 USD
Peor transacción: -1 064 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +248.38 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -27.39 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 3
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.60 × 302
Tickmill-Live
0.61 × 1676
Tickmill-Live02
0.62 × 2613
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
Pepperstone-Demo01
0.67 × 3
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarketsSC-Live33
0.73 × 26
VantageFXInternational-Live 2
0.75 × 4
ICMarkets-Live18
0.81 × 226
ICMarkets-Live07
0.82 × 1095
ICMarkets-Live04
0.88 × 24
ICMarketsSC-Live03
1.13 × 24
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1179
ICMarkets-Live12
1.16 × 1076
ICMarketsSC-Live23
1.17 × 52
ICMarketsSC-Live04
1.18 × 235
otros 88...
My Only Recovery Traget account , Out of Greed used Gold and got Defeated

wont use gold anymore


Will be using safe trades from now


Telegram: parin11

