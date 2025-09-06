- Incremento
Total de Trades:
489
Transacciones Rentables:
353 (72.18%)
Transacciones Irrentables:
136 (27.81%)
Mejor transacción:
680.85 USD
Peor transacción:
-1 064.13 USD
Beneficio Bruto:
4 244.25 USD (62 982 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 648.53 USD (75 357 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (248.38 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
766.08 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
95.67%
Carga máxima del depósito:
27.56%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
0.40
Transacciones Largas:
267 (54.60%)
Transacciones Cortas:
222 (45.40%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
1.22 USD
Beneficio medio:
12.02 USD
Pérdidas medias:
-26.83 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-27.39 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 244.64 USD (3)
Crecimiento al mes:
16.64%
Pronóstico anual:
201.89%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
56.63 USD
Máxima:
1 488.25 USD (27.40%)
Reducción relativa:
De balance:
32.43% (1 488.25 USD)
De fondos:
55.14% (2 205.92 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|285
|AUDCAD
|58
|NZDCAD
|47
|GBPCHF
|37
|NZDUSD
|25
|USDCAD
|15
|GBPUSD
|13
|EURUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-1K
|AUDCAD
|619
|NZDCAD
|468
|GBPCHF
|242
|NZDUSD
|182
|USDCAD
|103
|GBPUSD
|10
|EURUSD
|19
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-25K
|AUDCAD
|3.8K
|NZDCAD
|6.1K
|GBPCHF
|-118
|NZDUSD
|642
|USDCAD
|729
|GBPUSD
|534
|EURUSD
|1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +680.85 USD
Peor transacción: -1 064 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +248.38 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -27.39 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 3
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.60 × 302
|
Tickmill-Live
|0.61 × 1676
|
Tickmill-Live02
|0.62 × 2613
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.67 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarketsSC-Live33
|0.73 × 26
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live18
|0.81 × 226
|
ICMarkets-Live07
|0.82 × 1095
|
ICMarkets-Live04
|0.88 × 24
|
ICMarketsSC-Live03
|1.13 × 24
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1179
|
ICMarkets-Live12
|1.16 × 1076
|
ICMarketsSC-Live23
|1.17 × 52
|
ICMarketsSC-Live04
|1.18 × 235
My Only Recovery Traget account , Out of Greed used Gold and got Defeated
wont use gold anymore
Will be using safe trades from now
Telegram: parin11
No hay comentarios
