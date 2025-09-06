- 자본
- 축소
트레이드:
495
이익 거래:
355 (71.71%)
손실 거래:
140 (28.28%)
최고의 거래:
680.85 USD
최악의 거래:
-1 064.13 USD
총 수익:
4 367.59 USD (63 651 pips)
총 손실:
-3 753.18 USD (76 528 pips)
연속 최대 이익:
27 (248.38 USD)
연속 최대 이익:
766.08 USD (2)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
93.50%
최대 입금량:
27.56%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
0.41
롱(주식매수):
271 (54.75%)
숏(주식차입매도):
224 (45.25%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
1.24 USD
평균 이익:
12.30 USD
평균 손실:
-26.81 USD
연속 최대 손실:
10 (-27.39 USD)
연속 최대 손실:
-1 244.64 USD (3)
월별 성장률:
-3.30%
연간 예측:
-40.08%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
56.63 USD
최대한의:
1 488.25 USD (27.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
32.43% (1 488.25 USD)
자본금별:
55.14% (2 205.92 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|285
|AUDCAD
|60
|NZDCAD
|51
|GBPCHF
|37
|NZDUSD
|25
|USDCAD
|15
|GBPUSD
|13
|EURUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-1K
|AUDCAD
|627
|NZDCAD
|478
|GBPCHF
|242
|NZDUSD
|182
|USDCAD
|103
|GBPUSD
|10
|EURUSD
|19
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-25K
|AUDCAD
|4K
|NZDCAD
|5.3K
|GBPCHF
|-118
|NZDUSD
|642
|USDCAD
|729
|GBPUSD
|534
|EURUSD
|1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +680.85 USD
최악의 거래: -1 064 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +248.38 USD
연속 최대 손실: -27.39 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 3
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.60 × 302
|
Tickmill-Live
|0.61 × 1676
|
Tickmill-Live02
|0.62 × 2613
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.67 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarketsSC-Live33
|0.73 × 26
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live18
|0.81 × 226
|
ICMarkets-Live07
|0.82 × 1095
|
ICMarkets-Live04
|0.88 × 24
|
ICMarketsSC-Live03
|1.13 × 24
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1179
|
ICMarkets-Live12
|1.16 × 1076
|
ICMarketsSC-Live23
|1.17 × 52
|
ICMarketsSC-Live04
|1.18 × 235
My Only Recovery Traget account , Out of Greed used Gold and got Defeated
wont use gold anymore
Will be using safe trades from now
Telegram: parin11
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
18%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
24
98%
495
71%
94%
1.16
1.24
USD
USD
55%
1:500