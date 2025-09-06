리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live25 0.00 × 2 LQDLtd-Live02 0.00 × 1 ICMarkets-Live01 0.00 × 1 Tradeview-Live 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 3 Pepperstone-Edge02 0.00 × 1 Tickmill-Live09 0.00 × 3 EquitiGroup-Live 0.33 × 3 ICMarketsSC-Live09 0.60 × 302 Tickmill-Live 0.61 × 1676 Tickmill-Live02 0.62 × 2613 TickmillAsia-Live06 0.67 × 6 ICMarkets-Live09 0.67 × 3 Pepperstone-Demo01 0.67 × 3 TMGM.TradeMax-Live3 0.69 × 74 ICMarketsSC-Live33 0.73 × 26 VantageFXInternational-Live 2 0.75 × 4 ICMarkets-Live18 0.81 × 226 ICMarkets-Live07 0.82 × 1095 ICMarkets-Live04 0.88 × 24 ICMarketsSC-Live03 1.13 × 24 ICMarketsSC-Live15 1.14 × 1179 ICMarkets-Live12 1.16 × 1076 ICMarketsSC-Live23 1.17 × 52 ICMarketsSC-Live04 1.18 × 235 88 더...