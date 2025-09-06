- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
489
Прибыльных трейдов:
353 (72.18%)
Убыточных трейдов:
136 (27.81%)
Лучший трейд:
680.85 USD
Худший трейд:
-1 064.13 USD
Общая прибыль:
4 244.25 USD (62 982 pips)
Общий убыток:
-3 648.53 USD (75 357 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (248.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
766.08 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
95.67%
Макс. загрузка депозита:
27.56%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
0.40
Длинных трейдов:
267 (54.60%)
Коротких трейдов:
222 (45.40%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
1.22 USD
Средняя прибыль:
12.02 USD
Средний убыток:
-26.83 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-27.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 244.64 USD (3)
Прирост в месяц:
16.64%
Годовой прогноз:
201.89%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
56.63 USD
Максимальная:
1 488.25 USD (27.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.43% (1 488.25 USD)
По эквити:
55.14% (2 205.92 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|285
|AUDCAD
|58
|NZDCAD
|47
|GBPCHF
|37
|NZDUSD
|25
|USDCAD
|15
|GBPUSD
|13
|EURUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-1K
|AUDCAD
|619
|NZDCAD
|468
|GBPCHF
|242
|NZDUSD
|182
|USDCAD
|103
|GBPUSD
|10
|EURUSD
|19
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-25K
|AUDCAD
|3.8K
|NZDCAD
|6.1K
|GBPCHF
|-118
|NZDUSD
|642
|USDCAD
|729
|GBPUSD
|534
|EURUSD
|1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +680.85 USD
Худший трейд: -1 064 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +248.38 USD
Макс. убыток в серии: -27.39 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 3
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.60 × 302
|
Tickmill-Live
|0.61 × 1676
|
Tickmill-Live02
|0.62 × 2613
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.67 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarketsSC-Live33
|0.73 × 26
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live18
|0.81 × 226
|
ICMarkets-Live07
|0.82 × 1095
|
ICMarkets-Live04
|0.88 × 24
|
ICMarketsSC-Live03
|1.13 × 24
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1179
|
ICMarkets-Live12
|1.16 × 1076
|
ICMarketsSC-Live23
|1.17 × 52
|
ICMarketsSC-Live04
|1.18 × 235
еще 88...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
My Only Recovery Traget account , Out of Greed used Gold and got Defeated
wont use gold anymore
Will be using safe trades from now
Telegram: parin11
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
17%
0
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
23
98%
489
72%
96%
1.16
1.22
USD
USD
55%
1:500