Parin Daulat

MY Big Recovery Waiting

Parin Daulat
0 отзывов
Надежность
23 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 17%
Tickmill-Live04
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
489
Прибыльных трейдов:
353 (72.18%)
Убыточных трейдов:
136 (27.81%)
Лучший трейд:
680.85 USD
Худший трейд:
-1 064.13 USD
Общая прибыль:
4 244.25 USD (62 982 pips)
Общий убыток:
-3 648.53 USD (75 357 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (248.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
766.08 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
95.67%
Макс. загрузка депозита:
27.56%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
0.40
Длинных трейдов:
267 (54.60%)
Коротких трейдов:
222 (45.40%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
1.22 USD
Средняя прибыль:
12.02 USD
Средний убыток:
-26.83 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-27.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 244.64 USD (3)
Прирост в месяц:
16.64%
Годовой прогноз:
201.89%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
56.63 USD
Максимальная:
1 488.25 USD (27.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.43% (1 488.25 USD)
По эквити:
55.14% (2 205.92 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 285
AUDCAD 58
NZDCAD 47
GBPCHF 37
NZDUSD 25
USDCAD 15
GBPUSD 13
EURUSD 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -1K
AUDCAD 619
NZDCAD 468
GBPCHF 242
NZDUSD 182
USDCAD 103
GBPUSD 10
EURUSD 19
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -25K
AUDCAD 3.8K
NZDCAD 6.1K
GBPCHF -118
NZDUSD 642
USDCAD 729
GBPUSD 534
EURUSD 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +680.85 USD
Худший трейд: -1 064 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +248.38 USD
Макс. убыток в серии: -27.39 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 3
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.60 × 302
Tickmill-Live
0.61 × 1676
Tickmill-Live02
0.62 × 2613
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
Pepperstone-Demo01
0.67 × 3
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarketsSC-Live33
0.73 × 26
VantageFXInternational-Live 2
0.75 × 4
ICMarkets-Live18
0.81 × 226
ICMarkets-Live07
0.82 × 1095
ICMarkets-Live04
0.88 × 24
ICMarketsSC-Live03
1.13 × 24
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1179
ICMarkets-Live12
1.16 × 1076
ICMarketsSC-Live23
1.17 × 52
ICMarketsSC-Live04
1.18 × 235
еще 88...
My Only Recovery Traget account , Out of Greed used Gold and got Defeated

wont use gold anymore


Will be using safe trades from now


Telegram: parin11

Нет отзывов
2025.11.20 17:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 18:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 00:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.16 23:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 15:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 15:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.15 12:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 22:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 06:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.26 12:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.24 06:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.