Parin Daulat

MY Big Recovery Waiting

Parin Daulat
0 comentários
Confiabilidade
23 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 17%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
489
Negociações com lucro:
353 (72.18%)
Negociações com perda:
136 (27.81%)
Melhor negociação:
680.85 USD
Pior negociação:
-1 064.13 USD
Lucro bruto:
4 244.25 USD (62 982 pips)
Perda bruta:
-3 648.53 USD (75 357 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (248.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
766.08 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
95.67%
Depósito máximo carregado:
27.56%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
0.40
Negociações longas:
267 (54.60%)
Negociações curtas:
222 (45.40%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
1.22 USD
Lucro médio:
12.02 USD
Perda média:
-26.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-27.39 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 244.64 USD (3)
Crescimento mensal:
16.64%
Previsão anual:
201.89%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
56.63 USD
Máximo:
1 488.25 USD (27.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.43% (1 488.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
55.14% (2 205.92 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 285
AUDCAD 58
NZDCAD 47
GBPCHF 37
NZDUSD 25
USDCAD 15
GBPUSD 13
EURUSD 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -1K
AUDCAD 619
NZDCAD 468
GBPCHF 242
NZDUSD 182
USDCAD 103
GBPUSD 10
EURUSD 19
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -25K
AUDCAD 3.8K
NZDCAD 6.1K
GBPCHF -118
NZDUSD 642
USDCAD 729
GBPUSD 534
EURUSD 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +680.85 USD
Pior negociação: -1 064 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +248.38 USD
Máxima perda consecutiva: -27.39 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 3
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.60 × 302
Tickmill-Live
0.61 × 1676
Tickmill-Live02
0.62 × 2613
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
Pepperstone-Demo01
0.67 × 3
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarketsSC-Live33
0.73 × 26
VantageFXInternational-Live 2
0.75 × 4
ICMarkets-Live18
0.81 × 226
ICMarkets-Live07
0.82 × 1095
ICMarkets-Live04
0.88 × 24
ICMarketsSC-Live03
1.13 × 24
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1179
ICMarkets-Live12
1.16 × 1076
ICMarketsSC-Live23
1.17 × 52
ICMarketsSC-Live04
1.18 × 235
88 mais ...
My Only Recovery Traget account , Out of Greed used Gold and got Defeated

wont use gold anymore


Will be using safe trades from now


Telegram: parin11

Sem comentários
2025.11.20 17:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 18:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 00:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.16 23:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 15:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 15:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.15 12:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 22:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 06:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.26 12:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.24 06:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
