Parin Daulat

My Kamai

Parin Daulat
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 13%
Tickmill-Live04
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
59
Bénéfice trades:
48 (81.35%)
Perte trades:
11 (18.64%)
Meilleure transaction:
498.92 USD
Pire transaction:
-163.16 USD
Bénéfice brut:
991.62 USD (8 987 pips)
Perte brute:
-478.69 USD (3 253 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (196.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
498.92 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
55.83%
Charge de dépôt maximale:
27.56%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.33
Longs trades:
20 (33.90%)
Courts trades:
39 (66.10%)
Facteur de profit:
2.07
Rendement attendu:
8.69 USD
Bénéfice moyen:
20.66 USD
Perte moyenne:
-43.52 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-384.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-384.24 USD (4)
Croissance mensuelle:
8.10%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
384.24 USD (8.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.56% (384.24 USD)
Par fonds propres:
40.52% (1 628.45 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 27
USDCAD 15
NZDUSD 7
NZDCAD 6
GBPCHF 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 281
USDCAD 103
NZDUSD 92
NZDCAD 34
GBPCHF 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 2.7K
USDCAD 729
NZDUSD 830
NZDCAD 1.4K
GBPCHF 123
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +498.92 USD
Pire transaction: -163 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +196.27 USD
Perte consécutive maximale: -384.24 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live15
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.25 × 4
ICMarkets-Live16
0.25 × 4
Tickmill-Live02
0.34 × 997
Tickmill-Live08
0.40 × 5
ICMarkets-Live12
0.46 × 113
Tickmill-Live
0.50 × 628
ICMarkets-Live19
0.53 × 36
ICMarketsSC-Live09
0.54 × 209
ICMarketsSC-Live33
0.73 × 26
ICMarkets-Live18
0.79 × 121
ICMarkets-Live07
0.79 × 630
Tickmill-Live10
0.81 × 47
Tickmill-Live05
0.89 × 133
ICMarkets-Live05
1.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 1
ICMarkets-Live04
1.00 × 9
ICMarkets-Live17
1.07 × 14
ICMarketsSC-Live04
1.25 × 153
ICMarkets-Live03
1.50 × 2
ICMarkets-Live14
1.52 × 25
32 plus...
Aucun avis
2025.09.26 12:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.24 06:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 08:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.