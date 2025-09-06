- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
489
盈利交易:
353 (72.18%)
亏损交易:
136 (27.81%)
最好交易:
680.85 USD
最差交易:
-1 064.13 USD
毛利:
4 244.25 USD (62 982 pips)
毛利亏损:
-3 648.53 USD (75 357 pips)
最大连续赢利:
27 (248.38 USD)
最大连续盈利:
766.08 USD (2)
夏普比率:
0.03
交易活动:
95.67%
最大入金加载:
27.56%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
17 小时
采收率:
0.40
长期交易:
267 (54.60%)
短期交易:
222 (45.40%)
利润因子:
1.16
预期回报:
1.22 USD
平均利润:
12.02 USD
平均损失:
-26.83 USD
最大连续失误:
10 (-27.39 USD)
最大连续亏损:
-1 244.64 USD (3)
每月增长:
16.64%
年度预测:
201.89%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
56.63 USD
最大值:
1 488.25 USD (27.40%)
相对跌幅:
结余:
32.43% (1 488.25 USD)
净值:
55.14% (2 205.92 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|285
|AUDCAD
|58
|NZDCAD
|47
|GBPCHF
|37
|NZDUSD
|25
|USDCAD
|15
|GBPUSD
|13
|EURUSD
|9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-1K
|AUDCAD
|619
|NZDCAD
|468
|GBPCHF
|242
|NZDUSD
|182
|USDCAD
|103
|GBPUSD
|10
|EURUSD
|19
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-25K
|AUDCAD
|3.8K
|NZDCAD
|6.1K
|GBPCHF
|-118
|NZDUSD
|642
|USDCAD
|729
|GBPUSD
|534
|EURUSD
|1.3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +680.85 USD
最差交易: -1 064 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +248.38 USD
最大连续亏损: -27.39 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 3
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.60 × 302
|
Tickmill-Live
|0.61 × 1676
|
Tickmill-Live02
|0.62 × 2613
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.67 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarketsSC-Live33
|0.73 × 26
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live18
|0.81 × 226
|
ICMarkets-Live07
|0.82 × 1095
|
ICMarkets-Live04
|0.88 × 24
|
ICMarketsSC-Live03
|1.13 × 24
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1179
|
ICMarkets-Live12
|1.16 × 1076
|
ICMarketsSC-Live23
|1.17 × 52
|
ICMarketsSC-Live04
|1.18 × 235
My Only Recovery Traget account , Out of Greed used Gold and got Defeated
wont use gold anymore
Will be using safe trades from now
Telegram: parin11
没有评论
