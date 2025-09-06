- Wachstum
Trades insgesamt:
489
Gewinntrades:
353 (72.18%)
Verlusttrades:
136 (27.81%)
Bester Trade:
680.85 USD
Schlechtester Trade:
-1 064.13 USD
Bruttoprofit:
4 244.25 USD (62 982 pips)
Bruttoverlust:
-3 648.53 USD (75 357 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (248.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
766.08 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
95.67%
Max deposit load:
27.56%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
0.40
Long-Positionen:
267 (54.60%)
Short-Positionen:
222 (45.40%)
Profit-Faktor:
1.16
Mathematische Gewinnerwartung:
1.22 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-26.83 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-27.39 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 244.64 USD (3)
Wachstum pro Monat :
16.64%
Jahresprognose:
201.89%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
56.63 USD
Maximaler:
1 488.25 USD (27.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
32.43% (1 488.25 USD)
Kapital:
55.14% (2 205.92 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|285
|AUDCAD
|58
|NZDCAD
|47
|GBPCHF
|37
|NZDUSD
|25
|USDCAD
|15
|GBPUSD
|13
|EURUSD
|9
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-1K
|AUDCAD
|619
|NZDCAD
|468
|GBPCHF
|242
|NZDUSD
|182
|USDCAD
|103
|GBPUSD
|10
|EURUSD
|19
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-25K
|AUDCAD
|3.8K
|NZDCAD
|6.1K
|GBPCHF
|-118
|NZDUSD
|642
|USDCAD
|729
|GBPUSD
|534
|EURUSD
|1.3K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +680.85 USD
Schlechtester Trade: -1 064 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +248.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -27.39 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 3
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.60 × 302
|
Tickmill-Live
|0.61 × 1676
|
Tickmill-Live02
|0.62 × 2613
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.67 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
ICMarketsSC-Live33
|0.73 × 26
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live18
|0.81 × 226
|
ICMarkets-Live07
|0.82 × 1095
|
ICMarkets-Live04
|0.88 × 24
|
ICMarketsSC-Live03
|1.13 × 24
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1179
|
ICMarkets-Live12
|1.16 × 1076
|
ICMarketsSC-Live23
|1.17 × 52
|
ICMarketsSC-Live04
|1.18 × 235
My Only Recovery Traget account , Out of Greed used Gold and got Defeated
wont use gold anymore
Will be using safe trades from now
Telegram: parin11
