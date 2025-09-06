SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / MY Big Recovery Waiting
Parin Daulat

MY Big Recovery Waiting

Parin Daulat
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
23 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 17%
Tickmill-Live04
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
489
Gewinntrades:
353 (72.18%)
Verlusttrades:
136 (27.81%)
Bester Trade:
680.85 USD
Schlechtester Trade:
-1 064.13 USD
Bruttoprofit:
4 244.25 USD (62 982 pips)
Bruttoverlust:
-3 648.53 USD (75 357 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (248.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
766.08 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
95.67%
Max deposit load:
27.56%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
0.40
Long-Positionen:
267 (54.60%)
Short-Positionen:
222 (45.40%)
Profit-Faktor:
1.16
Mathematische Gewinnerwartung:
1.22 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-26.83 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-27.39 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 244.64 USD (3)
Wachstum pro Monat :
16.64%
Jahresprognose:
201.89%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
56.63 USD
Maximaler:
1 488.25 USD (27.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
32.43% (1 488.25 USD)
Kapital:
55.14% (2 205.92 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 285
AUDCAD 58
NZDCAD 47
GBPCHF 37
NZDUSD 25
USDCAD 15
GBPUSD 13
EURUSD 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -1K
AUDCAD 619
NZDCAD 468
GBPCHF 242
NZDUSD 182
USDCAD 103
GBPUSD 10
EURUSD 19
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -25K
AUDCAD 3.8K
NZDCAD 6.1K
GBPCHF -118
NZDUSD 642
USDCAD 729
GBPUSD 534
EURUSD 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +680.85 USD
Schlechtester Trade: -1 064 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +248.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -27.39 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 3
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 3
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.60 × 302
Tickmill-Live
0.61 × 1676
Tickmill-Live02
0.62 × 2613
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
Pepperstone-Demo01
0.67 × 3
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarketsSC-Live33
0.73 × 26
VantageFXInternational-Live 2
0.75 × 4
ICMarkets-Live18
0.81 × 226
ICMarkets-Live07
0.82 × 1095
ICMarkets-Live04
0.88 × 24
ICMarketsSC-Live03
1.13 × 24
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1179
ICMarkets-Live12
1.16 × 1076
ICMarketsSC-Live23
1.17 × 52
ICMarketsSC-Live04
1.18 × 235
noch 88 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

My Only Recovery Traget account , Out of Greed used Gold and got Defeated

wont use gold anymore


Will be using safe trades from now


Telegram: parin11

Keine Bewertungen
2025.11.20 17:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 18:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 00:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.16 23:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 15:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.21 15:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.15 12:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 22:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 06:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.26 12:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.24 06:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
MY Big Recovery Waiting
30 USD pro Monat
17%
0
0
USD
3.4K
USD
23
98%
489
72%
96%
1.16
1.22
USD
55%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.