İşlemler:
59
Kârla kapanan işlemler:
48 (81.35%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (18.64%)
En iyi işlem:
498.92 USD
En kötü işlem:
-163.16 USD
Brüt kâr:
991.62 USD (8 987 pips)
Brüt zarar:
-478.69 USD (3 253 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (196.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
498.92 USD (1)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
53.43%
Maks. mevduat yükü:
27.56%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.33
Alış işlemleri:
20 (33.90%)
Satış işlemleri:
39 (66.10%)
Kâr faktörü:
2.07
Beklenen getiri:
8.69 USD
Ortalama kâr:
20.66 USD
Ortalama zarar:
-43.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-384.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-384.24 USD (4)
Aylık büyüme:
8.10%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
384.24 USD (8.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.56% (384.24 USD)
Varlığa göre:
40.52% (1 628.45 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|27
|USDCAD
|15
|NZDUSD
|7
|NZDCAD
|6
|GBPCHF
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|281
|USDCAD
|103
|NZDUSD
|92
|NZDCAD
|34
|GBPCHF
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|2.7K
|USDCAD
|729
|NZDUSD
|830
|NZDCAD
|1.4K
|GBPCHF
|123
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +498.92 USD
En kötü işlem: -163 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +196.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -384.24 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live03
|0.25 × 4
|
ICMarkets-Live16
|0.25 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.34 × 997
|
Tickmill-Live08
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live12
|0.46 × 113
|
Tickmill-Live
|0.50 × 628
|
ICMarkets-Live19
|0.53 × 36
|
ICMarketsSC-Live09
|0.54 × 209
|
ICMarketsSC-Live33
|0.73 × 26
|
ICMarkets-Live18
|0.79 × 121
|
ICMarkets-Live07
|0.79 × 630
|
Tickmill-Live10
|0.81 × 47
|
Tickmill-Live05
|0.89 × 133
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|1.00 × 9
|
ICMarkets-Live17
|1.07 × 14
|
ICMarketsSC-Live04
|1.25 × 153
|
ICMarkets-Live03
|1.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|1.52 × 25
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
13%
0
0
USD
USD
4.1K
USD
USD
10
98%
59
81%
53%
2.07
8.69
USD
USD
41%
1:500