Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live15 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live15 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 1 ICMarkets-Live10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live03 0.25 × 4 ICMarkets-Live16 0.25 × 4 Tickmill-Live02 0.34 × 997 Tickmill-Live08 0.40 × 5 ICMarkets-Live12 0.46 × 113 Tickmill-Live 0.50 × 628 ICMarkets-Live19 0.53 × 36 ICMarketsSC-Live09 0.54 × 209 ICMarketsSC-Live33 0.73 × 26 ICMarkets-Live18 0.79 × 121 ICMarkets-Live07 0.79 × 630 Tickmill-Live10 0.81 × 47 Tickmill-Live05 0.89 × 133 ICMarkets-Live05 1.00 × 1 VantageFXInternational-Live 2 1.00 × 1 ICMarkets-Live04 1.00 × 9 ICMarkets-Live17 1.07 × 14 ICMarketsSC-Live04 1.25 × 153 ICMarkets-Live03 1.50 × 2 ICMarkets-Live14 1.52 × 25 32 daha fazla...