Parin Daulat

My Kamai

Parin Daulat
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
59
Kârla kapanan işlemler:
48 (81.35%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (18.64%)
En iyi işlem:
498.92 USD
En kötü işlem:
-163.16 USD
Brüt kâr:
991.62 USD (8 987 pips)
Brüt zarar:
-478.69 USD (3 253 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (196.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
498.92 USD (1)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
53.43%
Maks. mevduat yükü:
27.56%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.33
Alış işlemleri:
20 (33.90%)
Satış işlemleri:
39 (66.10%)
Kâr faktörü:
2.07
Beklenen getiri:
8.69 USD
Ortalama kâr:
20.66 USD
Ortalama zarar:
-43.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-384.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-384.24 USD (4)
Aylık büyüme:
8.10%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
384.24 USD (8.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.56% (384.24 USD)
Varlığa göre:
40.52% (1 628.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 27
USDCAD 15
NZDUSD 7
NZDCAD 6
GBPCHF 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 281
USDCAD 103
NZDUSD 92
NZDCAD 34
GBPCHF 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 2.7K
USDCAD 729
NZDUSD 830
NZDCAD 1.4K
GBPCHF 123
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +498.92 USD
En kötü işlem: -163 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +196.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -384.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live15
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.25 × 4
ICMarkets-Live16
0.25 × 4
Tickmill-Live02
0.34 × 997
Tickmill-Live08
0.40 × 5
ICMarkets-Live12
0.46 × 113
Tickmill-Live
0.50 × 628
ICMarkets-Live19
0.53 × 36
ICMarketsSC-Live09
0.54 × 209
ICMarketsSC-Live33
0.73 × 26
ICMarkets-Live18
0.79 × 121
ICMarkets-Live07
0.79 × 630
Tickmill-Live10
0.81 × 47
Tickmill-Live05
0.89 × 133
ICMarkets-Live05
1.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 1
ICMarkets-Live04
1.00 × 9
ICMarkets-Live17
1.07 × 14
ICMarketsSC-Live04
1.25 × 153
ICMarkets-Live03
1.50 × 2
ICMarkets-Live14
1.52 × 25
32 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.26 12:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.24 06:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 04:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 03:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.06 08:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
