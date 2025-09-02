- 成長
トレード:
3 380
利益トレード:
1 429 (42.27%)
損失トレード:
1 951 (57.72%)
ベストトレード:
207.59 USD
最悪のトレード:
-147.31 USD
総利益:
22 271.76 USD (457 021 pips)
総損失:
-20 258.84 USD (409 709 pips)
最大連続の勝ち:
21 (315.30 USD)
最大連続利益:
458.38 USD (8)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
28.75%
最大入金額:
41.51%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
1.66
長いトレード:
1 820 (53.85%)
短いトレード:
1 560 (46.15%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
0.60 USD
平均利益:
15.59 USD
平均損失:
-10.38 USD
最大連続の負け:
34 (-562.06 USD)
最大連続損失:
-562.06 USD (34)
月間成長:
-11.29%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
664.67 USD
最大の:
1 212.09 USD (32.87%)
比較ドローダウン:
残高による:
58.55% (713.08 USD)
エクイティによる:
5.80% (24.72 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|3217
|USDCAD
|87
|EURUSD
|65
|GBPUSD
|11
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|1.5K
|USDCAD
|530
|EURUSD
|-38
|GBPUSD
|28
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|39K
|USDCAD
|10K
|EURUSD
|-2K
|GBPUSD
|580
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +207.59 USD
最悪のトレード: -147 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 34
最大連続利益: +315.30 USD
最大連続損失: -562.06 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-ProCent-8
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live16
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.53 × 898
|
Tickmill-Live08
|0.53 × 36
|
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 94
|
RoboForex-ECN-3
|0.60 × 235
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
AMarkets-Real
|0.85 × 55
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
RoboForex-Prime
|0.91 × 3455
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
