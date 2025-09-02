シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Katana
Andrey Kolesnik

Katana

Andrey Kolesnik
レビュー0件
信頼性
139週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 162%
RoboForex-Prime
1:300
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 380
利益トレード:
1 429 (42.27%)
損失トレード:
1 951 (57.72%)
ベストトレード:
207.59 USD
最悪のトレード:
-147.31 USD
総利益:
22 271.76 USD (457 021 pips)
総損失:
-20 258.84 USD (409 709 pips)
最大連続の勝ち:
21 (315.30 USD)
最大連続利益:
458.38 USD (8)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
28.75%
最大入金額:
41.51%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
1.66
長いトレード:
1 820 (53.85%)
短いトレード:
1 560 (46.15%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
0.60 USD
平均利益:
15.59 USD
平均損失:
-10.38 USD
最大連続の負け:
34 (-562.06 USD)
最大連続損失:
-562.06 USD (34)
月間成長:
-11.29%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
664.67 USD
最大の:
1 212.09 USD (32.87%)
比較ドローダウン:
残高による:
58.55% (713.08 USD)
エクイティによる:
5.80% (24.72 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 3217
USDCAD 87
EURUSD 65
GBPUSD 11
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 1.5K
USDCAD 530
EURUSD -38
GBPUSD 28
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 39K
USDCAD 10K
EURUSD -2K
GBPUSD 580
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +207.59 USD
最悪のトレード: -147 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 34
最大連続利益: +315.30 USD
最大連続損失: -562.06 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-ProCent-8
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live16
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.53 × 898
Tickmill-Live08
0.53 × 36
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 94
RoboForex-ECN-3
0.60 × 235
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.72 × 96
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
AMarkets-Real
0.85 × 55
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
RoboForex-Prime
0.91 × 3455
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
39 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.10.24 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 13:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 10:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 08:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 11:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 07:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 16:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 07:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.23% of days out of 856 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 07:26
A large drawdown may occur on the account again
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Katana
30 USD/月
162%
0
0
USD
574
USD
139
99%
3 380
42%
29%
1.09
0.60
USD
59%
1:300
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください