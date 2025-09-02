- 자본
- 축소
트레이드:
3 406
이익 거래:
1 435 (42.13%)
손실 거래:
1 971 (57.87%)
최고의 거래:
207.59 USD
최악의 거래:
-147.31 USD
총 수익:
22 292.48 USD (457 649 pips)
총 손실:
-20 331.53 USD (412 003 pips)
연속 최대 이익:
21 (315.30 USD)
연속 최대 이익:
458.38 USD (8)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
27.32%
최대 입금량:
41.51%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
1.62
롱(주식매수):
1 828 (53.67%)
숏(주식차입매도):
1 578 (46.33%)
수익 요인:
1.10
기대수익:
0.58 USD
평균 이익:
15.53 USD
평균 손실:
-10.32 USD
연속 최대 손실:
34 (-562.06 USD)
연속 최대 손실:
-562.06 USD (34)
월별 성장률:
-8.66%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
664.67 USD
최대한의:
1 212.09 USD (32.87%)
상대적 삭감:
잔고별:
58.55% (713.08 USD)
자본금별:
5.80% (24.72 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|3243
|USDCAD
|87
|EURUSD
|65
|GBPUSD
|11
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|1.4K
|USDCAD
|530
|EURUSD
|-38
|GBPUSD
|28
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|37K
|USDCAD
|10K
|EURUSD
|-2K
|GBPUSD
|580
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +207.59 USD
최악의 거래: -147 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 34
연속 최대 이익: +315.30 USD
연속 최대 손실: -562.06 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
RoboForex-ProCent-8
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live16
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.53 × 898
|
Tickmill-Live08
|0.53 × 36
|
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 94
|
RoboForex-ECN-3
|0.60 × 235
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
AMarkets-Real
|0.85 × 55
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
RoboForex-Prime
|0.91 × 3455
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
138%
0
0
USD
USD
523
USD
USD
141
99%
3 406
42%
27%
1.09
0.58
USD
USD
59%
1:300