- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 061
Profit Trade:
1 291 (42.17%)
Loss Trade:
1 770 (57.82%)
Best Trade:
207.59 USD
Worst Trade:
-147.31 USD
Profitto lordo:
21 327.18 USD (422 648 pips)
Perdita lorda:
-19 349.37 USD (377 909 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (315.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
458.38 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
23.61%
Massimo carico di deposito:
41.51%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
1.63
Long Trade:
1 656 (54.10%)
Short Trade:
1 405 (45.90%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.65 USD
Profitto medio:
16.52 USD
Perdita media:
-10.93 USD
Massime perdite consecutive:
34 (-562.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-562.06 USD (34)
Crescita mensile:
17.32%
Previsione annuale:
210.13%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
664.67 USD
Massimale:
1 212.09 USD (32.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
58.55% (713.08 USD)
Per equità:
5.80% (24.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2898
|USDCAD
|87
|EURUSD
|65
|GBPUSD
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|1.5K
|USDCAD
|530
|EURUSD
|-38
|GBPUSD
|28
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|36K
|USDCAD
|10K
|EURUSD
|-2K
|GBPUSD
|580
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +207.59 USD
Worst Trade: -147 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 34
Massimo profitto consecutivo: +315.30 USD
Massima perdita consecutiva: -562.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ProCent-8
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live16
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.53 × 898
|
Tickmill-Live08
|0.53 × 36
|
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 94
|
RoboForex-ECN-3
|0.60 × 235
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
AMarkets-Real
|0.85 × 55
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
RoboForex-Prime
|0.91 × 3455
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
Non ci sono recensioni
