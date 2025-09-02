SegnaliSezioni
Andrey Kolesnik

Katana

Andrey Kolesnik
0 recensioni
Affidabilità
126 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 145%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 061
Profit Trade:
1 291 (42.17%)
Loss Trade:
1 770 (57.82%)
Best Trade:
207.59 USD
Worst Trade:
-147.31 USD
Profitto lordo:
21 327.18 USD (422 648 pips)
Perdita lorda:
-19 349.37 USD (377 909 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (315.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
458.38 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
23.61%
Massimo carico di deposito:
41.51%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
1.63
Long Trade:
1 656 (54.10%)
Short Trade:
1 405 (45.90%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.65 USD
Profitto medio:
16.52 USD
Perdita media:
-10.93 USD
Massime perdite consecutive:
34 (-562.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-562.06 USD (34)
Crescita mensile:
17.32%
Previsione annuale:
210.13%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
664.67 USD
Massimale:
1 212.09 USD (32.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
58.55% (713.08 USD)
Per equità:
5.80% (24.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 2898
USDCAD 87
EURUSD 65
GBPUSD 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 1.5K
USDCAD 530
EURUSD -38
GBPUSD 28
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 36K
USDCAD 10K
EURUSD -2K
GBPUSD 580
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +207.59 USD
Worst Trade: -147 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 34
Massimo profitto consecutivo: +315.30 USD
Massima perdita consecutiva: -562.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ProCent-8
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live16
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.53 × 898
Tickmill-Live08
0.53 × 36
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 94
RoboForex-ECN-3
0.60 × 235
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.72 × 96
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
AMarkets-Real
0.85 × 55
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
RoboForex-Prime
0.91 × 3455
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
39 più
Non ci sono recensioni
2025.09.02 07:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.23% of days out of 856 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 07:26
A large drawdown may occur on the account again
