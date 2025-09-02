SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Katana
Andrey Kolesnik

Katana

Andrey Kolesnik
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
140 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 157%
RoboForex-Prime
1:300
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 382
Gewinntrades:
1 429 (42.25%)
Verlusttrades:
1 953 (57.75%)
Bester Trade:
207.59 USD
Schlechtester Trade:
-147.31 USD
Bruttoprofit:
22 271.76 USD (457 021 pips)
Bruttoverlust:
-20 267.80 USD (410 051 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (315.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
458.38 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
28.75%
Max deposit load:
41.51%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
1.65
Long-Positionen:
1 820 (53.81%)
Short-Positionen:
1 562 (46.19%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
0.59 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.38 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
34 (-562.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-562.06 USD (34)
Wachstum pro Monat :
-8.17%
Jahresprognose:
-99.17%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
664.67 USD
Maximaler:
1 212.09 USD (32.87%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
58.55% (713.08 USD)
Kapital:
5.80% (24.72 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 3219
USDCAD 87
EURUSD 65
GBPUSD 11
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 1.5K
USDCAD 530
EURUSD -38
GBPUSD 28
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 39K
USDCAD 10K
EURUSD -2K
GBPUSD 580
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +207.59 USD
Schlechtester Trade: -147 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 34
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +315.30 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -562.06 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-ProCent-8
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live16
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.53 × 898
Tickmill-Live08
0.53 × 36
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 94
RoboForex-ECN-3
0.60 × 235
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.72 × 96
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
AMarkets-Real
0.85 × 55
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
RoboForex-Prime
0.91 × 3455
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
noch 39 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.10.24 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 13:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 10:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 08:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 11:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 07:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 16:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 07:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.23% of days out of 856 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 07:26
A large drawdown may occur on the account again
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Katana
30 USD pro Monat
157%
0
0
USD
565
USD
140
99%
3 382
42%
29%
1.09
0.59
USD
59%
1:300
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.