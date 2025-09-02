SinaisSeções
Andrey Kolesnik

Katana

Andrey Kolesnik
0 comentários
Confiabilidade
139 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 162%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 380
Negociações com lucro:
1 429 (42.27%)
Negociações com perda:
1 951 (57.72%)
Melhor negociação:
207.59 USD
Pior negociação:
-147.31 USD
Lucro bruto:
22 271.76 USD (457 021 pips)
Perda bruta:
-20 258.84 USD (409 709 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (315.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
458.38 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
28.75%
Depósito máximo carregado:
41.51%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
1.66
Negociações longas:
1 820 (53.85%)
Negociações curtas:
1 560 (46.15%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
0.60 USD
Lucro médio:
15.59 USD
Perda média:
-10.38 USD
Máximo de perdas consecutivas:
34 (-562.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-562.06 USD (34)
Crescimento mensal:
-11.29%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
664.67 USD
Máximo:
1 212.09 USD (32.87%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
58.55% (713.08 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.80% (24.72 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 3217
USDCAD 87
EURUSD 65
GBPUSD 11
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 1.5K
USDCAD 530
EURUSD -38
GBPUSD 28
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 39K
USDCAD 10K
EURUSD -2K
GBPUSD 580
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +207.59 USD
Pior negociação: -147 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 34
Máximo lucro consecutivo: +315.30 USD
Máxima perda consecutiva: -562.06 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-ProCent-8
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live16
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.53 × 898
Tickmill-Live08
0.53 × 36
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 94
RoboForex-ECN-3
0.60 × 235
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.72 × 96
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
AMarkets-Real
0.85 × 55
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
RoboForex-Prime
0.91 × 3455
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
39 mais ...
Sem comentários
2025.10.24 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 13:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 10:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 08:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 11:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 07:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 16:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 07:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.23% of days out of 856 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 07:26
A large drawdown may occur on the account again
