- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
3 380
Negociações com lucro:
1 429 (42.27%)
Negociações com perda:
1 951 (57.72%)
Melhor negociação:
207.59 USD
Pior negociação:
-147.31 USD
Lucro bruto:
22 271.76 USD (457 021 pips)
Perda bruta:
-20 258.84 USD (409 709 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (315.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
458.38 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
28.75%
Depósito máximo carregado:
41.51%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
1.66
Negociações longas:
1 820 (53.85%)
Negociações curtas:
1 560 (46.15%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
0.60 USD
Lucro médio:
15.59 USD
Perda média:
-10.38 USD
Máximo de perdas consecutivas:
34 (-562.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-562.06 USD (34)
Crescimento mensal:
-11.29%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
664.67 USD
Máximo:
1 212.09 USD (32.87%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
58.55% (713.08 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.80% (24.72 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|3217
|USDCAD
|87
|EURUSD
|65
|GBPUSD
|11
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|1.5K
|USDCAD
|530
|EURUSD
|-38
|GBPUSD
|28
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|39K
|USDCAD
|10K
|EURUSD
|-2K
|GBPUSD
|580
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +207.59 USD
Pior negociação: -147 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 34
Máximo lucro consecutivo: +315.30 USD
Máxima perda consecutiva: -562.06 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-ProCent-8
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live16
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.53 × 898
|
Tickmill-Live08
|0.53 × 36
|
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 94
|
RoboForex-ECN-3
|0.60 × 235
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
AMarkets-Real
|0.85 × 55
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
RoboForex-Prime
|0.91 × 3455
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
