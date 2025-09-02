SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Katana
Andrey Kolesnik

Katana

Andrey Kolesnik
0 avis
Fiabilité
126 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 149%
RoboForex-Prime
1:300
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 059
Bénéfice trades:
1 291 (42.20%)
Perte trades:
1 768 (57.80%)
Meilleure transaction:
207.59 USD
Pire transaction:
-147.31 USD
Bénéfice brut:
21 327.18 USD (422 648 pips)
Perte brute:
-19 340.27 USD (377 575 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (315.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
458.38 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
23.61%
Charge de dépôt maximale:
41.51%
Dernier trade:
8 il y a des minutes
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
1.64
Longs trades:
1 654 (54.07%)
Courts trades:
1 405 (45.93%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
0.65 USD
Bénéfice moyen:
16.52 USD
Perte moyenne:
-10.94 USD
Pertes consécutives maximales:
34 (-562.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-562.06 USD (34)
Croissance mensuelle:
18.62%
Prévision annuelle:
225.96%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
664.67 USD
Maximal:
1 212.09 USD (32.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
58.55% (713.08 USD)
Par fonds propres:
5.80% (24.72 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 2896
USDCAD 87
EURUSD 65
GBPUSD 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 1.5K
USDCAD 530
EURUSD -38
GBPUSD 28
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 37K
USDCAD 10K
EURUSD -2K
GBPUSD 580
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +207.59 USD
Pire transaction: -147 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 34
Bénéfice consécutif maximal: +315.30 USD
Perte consécutive maximale: -562.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ProCent-8
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live16
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.53 × 898
Tickmill-Live08
0.53 × 36
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 94
RoboForex-ECN-3
0.60 × 235
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.72 × 96
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
AMarkets-Real
0.85 × 55
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
RoboForex-Prime
0.91 × 3455
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
39 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.02 07:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.23% of days out of 856 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 07:26
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Katana
30 USD par mois
149%
0
0
USD
542
USD
126
99%
3 059
42%
24%
1.10
0.65
USD
59%
1:300
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.