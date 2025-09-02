- Прирост
Всего трейдов:
3 374
Прибыльных трейдов:
1 425 (42.23%)
Убыточных трейдов:
1 949 (57.77%)
Лучший трейд:
207.59 USD
Худший трейд:
-147.31 USD
Общая прибыль:
22 264.91 USD (456 695 pips)
Общий убыток:
-20 251.46 USD (409 333 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (315.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
458.38 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
28.75%
Макс. загрузка депозита:
41.51%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
1.66
Длинных трейдов:
1 814 (53.76%)
Коротких трейдов:
1 560 (46.24%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.60 USD
Средняя прибыль:
15.62 USD
Средний убыток:
-10.39 USD
Макс. серия проигрышей:
34 (-562.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-562.06 USD (34)
Прирост в месяц:
-20.33%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
664.67 USD
Максимальная:
1 212.09 USD (32.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
58.55% (713.08 USD)
По эквити:
5.80% (24.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|3211
|USDCAD
|87
|EURUSD
|65
|GBPUSD
|11
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|1.5K
|USDCAD
|530
|EURUSD
|-38
|GBPUSD
|28
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|39K
|USDCAD
|10K
|EURUSD
|-2K
|GBPUSD
|580
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +207.59 USD
Худший трейд: -147 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 34
Макс. прибыль в серии: +315.30 USD
Макс. убыток в серии: -562.06 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
RoboForex-ProCent-8
|0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
FXCL-Main2
|0.00 × 1
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
Exness-Real
|0.00 × 1
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
Coinexx-Live
|0.00 × 1
Exness-Real17
|0.00 × 3
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
ICMarkets-Live16
|0.33 × 3
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
Tickmill-Live04
|0.53 × 898
Tickmill-Live08
|0.53 × 36
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 94
RoboForex-ECN-3
|0.60 × 235
Tickmill-Live
|0.67 × 3
TitanFX-01
|0.72 × 96
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
AMarkets-Real
|0.85 × 55
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
RoboForex-Prime
|0.91 × 3455
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
Exness-Real28
|1.14 × 14
