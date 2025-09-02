СигналыРазделы
Andrey Kolesnik

Katana

Andrey Kolesnik
0 отзывов
Надежность
139 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 162%
RoboForex-Prime
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 374
Прибыльных трейдов:
1 425 (42.23%)
Убыточных трейдов:
1 949 (57.77%)
Лучший трейд:
207.59 USD
Худший трейд:
-147.31 USD
Общая прибыль:
22 264.91 USD (456 695 pips)
Общий убыток:
-20 251.46 USD (409 333 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (315.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
458.38 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
28.75%
Макс. загрузка депозита:
41.51%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
1.66
Длинных трейдов:
1 814 (53.76%)
Коротких трейдов:
1 560 (46.24%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.60 USD
Средняя прибыль:
15.62 USD
Средний убыток:
-10.39 USD
Макс. серия проигрышей:
34 (-562.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-562.06 USD (34)
Прирост в месяц:
-20.33%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
664.67 USD
Максимальная:
1 212.09 USD (32.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
58.55% (713.08 USD)
По эквити:
5.80% (24.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 3211
USDCAD 87
EURUSD 65
GBPUSD 11
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 1.5K
USDCAD 530
EURUSD -38
GBPUSD 28
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 39K
USDCAD 10K
EURUSD -2K
GBPUSD 580
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +207.59 USD
Худший трейд: -147 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 34
Макс. прибыль в серии: +315.30 USD
Макс. убыток в серии: -562.06 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ProCent-8
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live16
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.53 × 898
Tickmill-Live08
0.53 × 36
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 94
RoboForex-ECN-3
0.60 × 235
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.72 × 96
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
AMarkets-Real
0.85 × 55
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
RoboForex-Prime
0.91 × 3455
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
еще 39...
Нет отзывов
2025.10.24 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 13:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 10:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 08:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 11:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 07:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 16:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 07:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.23% of days out of 856 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 07:26
A large drawdown may occur on the account again
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Katana
30 USD в месяц
162%
0
0
USD
575
USD
139
99%
3 374
42%
29%
1.09
0.60
USD
59%
1:300
Копировать

