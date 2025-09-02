SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Katana
Andrey Kolesnik

Katana

Andrey Kolesnik
0 comentarios
Fiabilidad
139 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 162%
RoboForex-Prime
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 380
Transacciones Rentables:
1 429 (42.27%)
Transacciones Irrentables:
1 951 (57.72%)
Mejor transacción:
207.59 USD
Peor transacción:
-147.31 USD
Beneficio Bruto:
22 271.76 USD (457 021 pips)
Pérdidas Brutas:
-20 258.84 USD (409 709 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (315.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
458.38 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
28.75%
Carga máxima del depósito:
41.51%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
1.66
Transacciones Largas:
1 820 (53.85%)
Transacciones Cortas:
1 560 (46.15%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
0.60 USD
Beneficio medio:
15.59 USD
Pérdidas medias:
-10.38 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
34 (-562.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-562.06 USD (34)
Crecimiento al mes:
-11.29%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
664.67 USD
Máxima:
1 212.09 USD (32.87%)
Reducción relativa:
De balance:
58.55% (713.08 USD)
De fondos:
5.80% (24.72 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 3217
USDCAD 87
EURUSD 65
GBPUSD 11
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 1.5K
USDCAD 530
EURUSD -38
GBPUSD 28
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 39K
USDCAD 10K
EURUSD -2K
GBPUSD 580
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +207.59 USD
Peor transacción: -147 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 34
Beneficio máximo consecutivo: +315.30 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -562.06 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-ProCent-8
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live16
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.53 × 898
Tickmill-Live08
0.53 × 36
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 94
RoboForex-ECN-3
0.60 × 235
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.72 × 96
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
AMarkets-Real
0.85 × 55
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
RoboForex-Prime
0.91 × 3455
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
otros 39...
No hay comentarios
2025.10.24 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 13:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 10:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 08:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 11:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 07:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 16:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 07:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.23% of days out of 856 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 07:26
A large drawdown may occur on the account again
