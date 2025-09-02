- 成长
交易:
3 374
盈利交易:
1 425 (42.23%)
亏损交易:
1 949 (57.77%)
最好交易:
207.59 USD
最差交易:
-147.31 USD
毛利:
22 264.91 USD (456 695 pips)
毛利亏损:
-20 251.46 USD (409 333 pips)
最大连续赢利:
21 (315.30 USD)
最大连续盈利:
458.38 USD (8)
夏普比率:
0.03
交易活动:
28.75%
最大入金加载:
41.51%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
34
平均持有时间:
18 小时
采收率:
1.66
长期交易:
1 814 (53.76%)
短期交易:
1 560 (46.24%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.60 USD
平均利润:
15.62 USD
平均损失:
-10.39 USD
最大连续失误:
34 (-562.06 USD)
最大连续亏损:
-562.06 USD (34)
每月增长:
-20.33%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
664.67 USD
最大值:
1 212.09 USD (32.87%)
相对跌幅:
结余:
58.55% (713.08 USD)
净值:
5.80% (24.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|3211
|USDCAD
|87
|EURUSD
|65
|GBPUSD
|11
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|1.5K
|USDCAD
|530
|EURUSD
|-38
|GBPUSD
|28
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|39K
|USDCAD
|10K
|EURUSD
|-2K
|GBPUSD
|580
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +207.59 USD
最差交易: -147 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 34
最大连续盈利: +315.30 USD
最大连续亏损: -562.06 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-ProCent-8
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live16
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.53 × 898
|
Tickmill-Live08
|0.53 × 36
|
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 94
|
RoboForex-ECN-3
|0.60 × 235
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
AMarkets-Real
|0.85 × 55
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
RoboForex-Prime
|0.91 × 3455
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
