İşlemler:
3 061
Kârla kapanan işlemler:
1 291 (42.17%)
Zararla kapanan işlemler:
1 770 (57.82%)
En iyi işlem:
207.59 USD
En kötü işlem:
-147.31 USD
Brüt kâr:
21 327.18 USD (422 648 pips)
Brüt zarar:
-19 349.37 USD (377 909 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (315.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
458.38 USD (8)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
23.61%
Maks. mevduat yükü:
41.51%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
1.63
Alış işlemleri:
1 656 (54.10%)
Satış işlemleri:
1 405 (45.90%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.65 USD
Ortalama kâr:
16.52 USD
Ortalama zarar:
-10.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
34 (-562.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-562.06 USD (34)
Aylık büyüme:
17.32%
Yıllık tahmin:
210.13%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
664.67 USD
Maksimum:
1 212.09 USD (32.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
58.55% (713.08 USD)
Varlığa göre:
5.80% (24.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|2898
|USDCAD
|87
|EURUSD
|65
|GBPUSD
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|1.5K
|USDCAD
|530
|EURUSD
|-38
|GBPUSD
|28
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|36K
|USDCAD
|10K
|EURUSD
|-2K
|GBPUSD
|580
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +207.59 USD
En kötü işlem: -147 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 34
Maksimum ardışık kâr: +315.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -562.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ProCent-8
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live16
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.53 × 898
|
Tickmill-Live08
|0.53 × 36
|
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 94
|
RoboForex-ECN-3
|0.60 × 235
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
AMarkets-Real
|0.85 × 55
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
RoboForex-Prime
|0.91 × 3455
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
145%
0
0
USD
USD
533
USD
USD
126
99%
3 061
42%
24%
1.10
0.65
USD
USD
59%
1:300