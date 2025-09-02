SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Katana
Andrey Kolesnik

Katana

Andrey Kolesnik
0 inceleme
Güvenilirlik
126 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 145%
RoboForex-Prime
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 061
Kârla kapanan işlemler:
1 291 (42.17%)
Zararla kapanan işlemler:
1 770 (57.82%)
En iyi işlem:
207.59 USD
En kötü işlem:
-147.31 USD
Brüt kâr:
21 327.18 USD (422 648 pips)
Brüt zarar:
-19 349.37 USD (377 909 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (315.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
458.38 USD (8)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
23.61%
Maks. mevduat yükü:
41.51%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
1.63
Alış işlemleri:
1 656 (54.10%)
Satış işlemleri:
1 405 (45.90%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.65 USD
Ortalama kâr:
16.52 USD
Ortalama zarar:
-10.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
34 (-562.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-562.06 USD (34)
Aylık büyüme:
17.32%
Yıllık tahmin:
210.13%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
664.67 USD
Maksimum:
1 212.09 USD (32.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
58.55% (713.08 USD)
Varlığa göre:
5.80% (24.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 2898
USDCAD 87
EURUSD 65
GBPUSD 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 1.5K
USDCAD 530
EURUSD -38
GBPUSD 28
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 36K
USDCAD 10K
EURUSD -2K
GBPUSD 580
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +207.59 USD
En kötü işlem: -147 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 34
Maksimum ardışık kâr: +315.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -562.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent-8
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live16
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
Tickmill-Live04
0.53 × 898
Tickmill-Live08
0.53 × 36
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 94
RoboForex-ECN-3
0.60 × 235
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.72 × 96
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
AMarkets-Real
0.85 × 55
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
RoboForex-Prime
0.91 × 3455
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
2025.09.02 07:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.23% of days out of 856 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 07:26
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Katana
Ayda 30 USD
145%
0
0
USD
533
USD
126
99%
3 061
42%
24%
1.10
0.65
USD
59%
1:300
Kopyala

