Anton Laas

TrendCatcher

Anton Laas
可靠性
51
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 911%
RoboForex-Prime
1:300
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 423
盈利交易:
780 (54.81%)
亏损交易:
643 (45.19%)
最好交易:
199.69 USD
最差交易:
-303.98 USD
毛利:
19 662.00 USD (349 729 pips)
毛利亏损:
-16 696.25 USD (268 334 pips)
最大连续赢利:
12 (281.30 USD)
最大连续盈利:
308.08 USD (4)
夏普比率:
0.08
交易活动:
93.82%
最大入金加载:
100.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
24 小时
采收率:
2.45
长期交易:
1 092 (76.74%)
短期交易:
331 (23.26%)
利润因子:
1.18
预期回报:
2.08 USD
平均利润:
25.21 USD
平均损失:
-25.97 USD
最大连续失误:
22 (-490.98 USD)
最大连续亏损:
-490.98 USD (22)
每月增长:
23.51%
年度预测:
285.30%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 210.97 USD (37.04%)
相对跌幅:
结余:
42.83% (502.80 USD)
净值:
25.18% (401.01 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BRENT 344
.US500Cash 333
USDJPY 175
USDCAD 162
XAUUSD 158
XAGUSD 80
AUDUSD 47
NZDUSD 44
EURUSD 40
GBPUSD 27
EURCHF 9
WTI 3
USDCHF 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BRENT -185
.US500Cash 925
USDJPY 112
USDCAD 550
XAUUSD 1.2K
XAGUSD 422
AUDUSD -325
NZDUSD 310
EURUSD 65
GBPUSD -196
EURCHF 1
WTI 74
USDCHF 32
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BRENT -4.7K
.US500Cash 5.5K
USDJPY -4.2K
USDCAD 1.5K
XAUUSD 79K
XAGUSD 5.8K
AUDUSD -2.7K
NZDUSD 1.8K
EURUSD 1.7K
GBPUSD -2.6K
EURCHF 159
WTI 210
USDCHF 295
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +199.69 USD
最差交易: -304 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 22
最大连续盈利: +281.30 USD
最大连续亏损: -490.98 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
Exness-Real26
0.00 × 10
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.13 × 8
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live16
0.36 × 11
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 28
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.58 × 330
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 94
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.96 × 102
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.00 × 47
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
51 更多...
2025.12.12 16:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 17:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 16:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 14:12
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.86% of days out of 288 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 13:14
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.89% of days out of 266 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 13:25
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.63% of days out of 259 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.72% of days out of 254 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 07:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 06:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 11:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
