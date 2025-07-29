- 成長
トレード:
1 708
利益トレード:
1 021 (59.77%)
損失トレード:
687 (40.22%)
ベストトレード:
143.76 USD
最悪のトレード:
-205.98 USD
総利益:
5 884.40 USD (292 608 pips)
総損失:
-4 833.72 USD (273 828 pips)
最大連続の勝ち:
10 (15.56 USD)
最大連続利益:
192.61 USD (2)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
98.54%
最大入金額:
11.83%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
2.79
長いトレード:
739 (43.27%)
短いトレード:
969 (56.73%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
0.62 USD
平均利益:
5.76 USD
平均損失:
-7.04 USD
最大連続の負け:
10 (-160.81 USD)
最大連続損失:
-376.98 USD (6)
月間成長:
0.12%
年間予想:
1.41%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.53 USD
最大の:
376.98 USD (6.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.88% (376.98 USD)
エクイティによる:
36.21% (2 008.41 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|341
|AUDUSD
|340
|NZDJPY
|278
|NZDUSD
|278
|AUDJPY
|278
|USDJPY
|69
|GBPUSD
|62
|USDCHF
|62
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|943
|AUDUSD
|-398
|NZDJPY
|278
|NZDUSD
|-100
|AUDJPY
|340
|USDJPY
|219
|GBPUSD
|-498
|USDCHF
|267
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|23K
|AUDUSD
|-12K
|NZDJPY
|11K
|NZDUSD
|-2.5K
|AUDJPY
|8.7K
|USDJPY
|-1.9K
|GBPUSD
|-7.5K
|USDCHF
|1.3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +143.76 USD
最悪のトレード: -206 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +15.56 USD
最大連続損失: -160.81 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"KVBPrimeLimited-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Exness-Real16
|0.00 × 1
KVBPrimeLimited-Live
|2.51 × 368
多货币对冲策略
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
22%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
28
99%
1 708
59%
99%
1.21
0.62
USD
USD
36%
1:500