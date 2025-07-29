シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Yihouhuanghun4
Ying Feng

Yihouhuanghun4

Ying Feng
レビュー0件
信頼性
28週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 22%
KVBPrimeLimited-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 708
利益トレード:
1 021 (59.77%)
損失トレード:
687 (40.22%)
ベストトレード:
143.76 USD
最悪のトレード:
-205.98 USD
総利益:
5 884.40 USD (292 608 pips)
総損失:
-4 833.72 USD (273 828 pips)
最大連続の勝ち:
10 (15.56 USD)
最大連続利益:
192.61 USD (2)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
98.54%
最大入金額:
11.83%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
2.79
長いトレード:
739 (43.27%)
短いトレード:
969 (56.73%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
0.62 USD
平均利益:
5.76 USD
平均損失:
-7.04 USD
最大連続の負け:
10 (-160.81 USD)
最大連続損失:
-376.98 USD (6)
月間成長:
0.12%
年間予想:
1.41%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.53 USD
最大の:
376.98 USD (6.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.88% (376.98 USD)
エクイティによる:
36.21% (2 008.41 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 341
AUDUSD 340
NZDJPY 278
NZDUSD 278
AUDJPY 278
USDJPY 69
GBPUSD 62
USDCHF 62
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 943
AUDUSD -398
NZDJPY 278
NZDUSD -100
AUDJPY 340
USDJPY 219
GBPUSD -498
USDCHF 267
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 23K
AUDUSD -12K
NZDJPY 11K
NZDUSD -2.5K
AUDJPY 8.7K
USDJPY -1.9K
GBPUSD -7.5K
USDCHF 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +143.76 USD
最悪のトレード: -206 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +15.56 USD
最大連続損失: -160.81 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"KVBPrimeLimited-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real16
0.00 × 1
KVBPrimeLimited-Live
2.51 × 368
多货币对冲策略
レビューなし
