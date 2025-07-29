- Wachstum
Trades insgesamt:
1 708
Gewinntrades:
1 021 (59.77%)
Verlusttrades:
687 (40.22%)
Bester Trade:
143.76 USD
Schlechtester Trade:
-205.98 USD
Bruttoprofit:
5 884.40 USD (292 608 pips)
Bruttoverlust:
-4 833.72 USD (273 828 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (15.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
192.61 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
98.54%
Max deposit load:
11.83%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
2.79
Long-Positionen:
739 (43.27%)
Short-Positionen:
969 (56.73%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
0.62 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.76 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.04 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-160.81 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-376.98 USD (6)
Wachstum pro Monat :
0.12%
Jahresprognose:
1.41%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.53 USD
Maximaler:
376.98 USD (6.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.88% (376.98 USD)
Kapital:
36.21% (2 008.41 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|341
|AUDUSD
|340
|NZDJPY
|278
|NZDUSD
|278
|AUDJPY
|278
|USDJPY
|69
|GBPUSD
|62
|USDCHF
|62
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|943
|AUDUSD
|-398
|NZDJPY
|278
|NZDUSD
|-100
|AUDJPY
|340
|USDJPY
|219
|GBPUSD
|-498
|USDCHF
|267
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|23K
|AUDUSD
|-12K
|NZDJPY
|11K
|NZDUSD
|-2.5K
|AUDJPY
|8.7K
|USDJPY
|-1.9K
|GBPUSD
|-7.5K
|USDCHF
|1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Bester Trade: +143.76 USD
Schlechtester Trade: -206 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +15.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -160.81 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "KVBPrimeLimited-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
KVBPrimeLimited-Live
|2.51 × 368
多货币对冲策略
Keine Bewertungen
