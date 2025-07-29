SignaleKategorien
Ying Feng

Yihouhuanghun4

Ying Feng
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
28 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 22%
KVBPrimeLimited-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 708
Gewinntrades:
1 021 (59.77%)
Verlusttrades:
687 (40.22%)
Bester Trade:
143.76 USD
Schlechtester Trade:
-205.98 USD
Bruttoprofit:
5 884.40 USD (292 608 pips)
Bruttoverlust:
-4 833.72 USD (273 828 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (15.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
192.61 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
98.54%
Max deposit load:
11.83%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
2.79
Long-Positionen:
739 (43.27%)
Short-Positionen:
969 (56.73%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
0.62 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.76 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.04 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-160.81 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-376.98 USD (6)
Wachstum pro Monat :
0.12%
Jahresprognose:
1.41%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.53 USD
Maximaler:
376.98 USD (6.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.88% (376.98 USD)
Kapital:
36.21% (2 008.41 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 341
AUDUSD 340
NZDJPY 278
NZDUSD 278
AUDJPY 278
USDJPY 69
GBPUSD 62
USDCHF 62
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 943
AUDUSD -398
NZDJPY 278
NZDUSD -100
AUDJPY 340
USDJPY 219
GBPUSD -498
USDCHF 267
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 23K
AUDUSD -12K
NZDJPY 11K
NZDUSD -2.5K
AUDJPY 8.7K
USDJPY -1.9K
GBPUSD -7.5K
USDCHF 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +143.76 USD
Schlechtester Trade: -206 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +15.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -160.81 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "KVBPrimeLimited-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real16
0.00 × 1
KVBPrimeLimited-Live
2.51 × 368
