- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 708
盈利交易:
1 021 (59.77%)
亏损交易:
687 (40.22%)
最好交易:
143.76 USD
最差交易:
-205.98 USD
毛利:
5 884.40 USD (292 608 pips)
毛利亏损:
-4 833.72 USD (273 828 pips)
最大连续赢利:
10 (15.56 USD)
最大连续盈利:
192.61 USD (2)
夏普比率:
0.04
交易活动:
98.54%
最大入金加载:
11.83%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
3 天
采收率:
2.79
长期交易:
739 (43.27%)
短期交易:
969 (56.73%)
利润因子:
1.22
预期回报:
0.62 USD
平均利润:
5.76 USD
平均损失:
-7.04 USD
最大连续失误:
10 (-160.81 USD)
最大连续亏损:
-376.98 USD (6)
每月增长:
0.12%
年度预测:
1.41%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.53 USD
最大值:
376.98 USD (6.42%)
相对跌幅:
结余:
6.88% (376.98 USD)
净值:
36.21% (2 008.41 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|341
|AUDUSD
|340
|NZDJPY
|278
|NZDUSD
|278
|AUDJPY
|278
|USDJPY
|69
|GBPUSD
|62
|USDCHF
|62
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|943
|AUDUSD
|-398
|NZDJPY
|278
|NZDUSD
|-100
|AUDJPY
|340
|USDJPY
|219
|GBPUSD
|-498
|USDCHF
|267
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|23K
|AUDUSD
|-12K
|NZDJPY
|11K
|NZDUSD
|-2.5K
|AUDJPY
|8.7K
|USDJPY
|-1.9K
|GBPUSD
|-7.5K
|USDCHF
|1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +143.76 USD
最差交易: -206 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +15.56 USD
最大连续亏损: -160.81 USD
多货币对冲策略
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
22%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
28
99%
1 708
59%
99%
1.21
0.62
USD
USD
36%
1:500