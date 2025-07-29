SignauxSections
Ying Feng

Yihouhuanghun4

Ying Feng
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 15%
KVBPrimeLimited-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 181
Bénéfice trades:
731 (61.89%)
Perte trades:
450 (38.10%)
Meilleure transaction:
71.58 USD
Pire transaction:
-33.48 USD
Bénéfice brut:
2 566.46 USD (177 739 pips)
Perte brute:
-1 848.60 USD (137 888 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (15.56 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
138.04 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
98.54%
Charge de dépôt maximale:
4.67%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.52
Longs trades:
506 (42.85%)
Courts trades:
675 (57.15%)
Facteur de profit:
1.39
Rendement attendu:
0.61 USD
Bénéfice moyen:
3.51 USD
Perte moyenne:
-4.11 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-160.81 USD)
Perte consécutive maximale:
-160.81 USD (10)
Croissance mensuelle:
1.09%
Prévision annuelle:
13.62%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.53 USD
Maximal:
284.77 USD (5.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.07% (284.77 USD)
Par fonds propres:
11.76% (641.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 237
NZDJPY 236
NZDUSD 236
AUDJPY 236
AUDUSD 236
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 386
NZDJPY 233
NZDUSD -42
AUDJPY 215
AUDUSD -73
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 10K
NZDJPY 15K
NZDUSD 3.6K
AUDJPY 11K
AUDUSD 539
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +71.58 USD
Pire transaction: -33 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +15.56 USD
Perte consécutive maximale: -160.81 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "KVBPrimeLimited-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

KVBPrimeLimited-Live
0.00 × 8
多货币对冲策略
Aucun avis
2025.09.24 19:03
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.15 01:09
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.21 11:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 06:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.29 04:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
