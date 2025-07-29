SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Yihouhuanghun4
Ying Feng

Yihouhuanghun4

Ying Feng
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 15%
KVBPrimeLimited-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 181
Kârla kapanan işlemler:
731 (61.89%)
Zararla kapanan işlemler:
450 (38.10%)
En iyi işlem:
71.58 USD
En kötü işlem:
-33.48 USD
Brüt kâr:
2 566.46 USD (177 739 pips)
Brüt zarar:
-1 848.60 USD (137 888 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (15.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
138.04 USD (3)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
98.54%
Maks. mevduat yükü:
4.67%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.52
Alış işlemleri:
506 (42.85%)
Satış işlemleri:
675 (57.15%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
0.61 USD
Ortalama kâr:
3.51 USD
Ortalama zarar:
-4.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-160.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-160.81 USD (10)
Aylık büyüme:
1.01%
Yıllık tahmin:
13.62%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.53 USD
Maksimum:
284.77 USD (5.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.07% (284.77 USD)
Varlığa göre:
11.76% (641.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 237
NZDJPY 236
NZDUSD 236
AUDJPY 236
AUDUSD 236
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 386
NZDJPY 233
NZDUSD -42
AUDJPY 215
AUDUSD -73
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 10K
NZDJPY 15K
NZDUSD 3.6K
AUDJPY 11K
AUDUSD 539
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +71.58 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +15.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -160.81 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "KVBPrimeLimited-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

KVBPrimeLimited-Live
0.00 × 8
多货币对冲策略
İnceleme yok
2025.09.24 19:03
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.15 01:09
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.21 11:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 06:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.29 04:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
