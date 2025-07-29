SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Yihouhuanghun4
Ying Feng

Yihouhuanghun4

Ying Feng
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 15%
KVBPrimeLimited-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 181
Profit Trade:
731 (61.89%)
Loss Trade:
450 (38.10%)
Best Trade:
71.58 USD
Worst Trade:
-33.48 USD
Profitto lordo:
2 566.46 USD (177 739 pips)
Perdita lorda:
-1 848.60 USD (137 888 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (15.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
138.04 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
98.54%
Massimo carico di deposito:
4.67%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.52
Long Trade:
506 (42.85%)
Short Trade:
675 (57.15%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
0.61 USD
Profitto medio:
3.51 USD
Perdita media:
-4.11 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-160.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-160.81 USD (10)
Crescita mensile:
1.01%
Previsione annuale:
13.62%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.53 USD
Massimale:
284.77 USD (5.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.07% (284.77 USD)
Per equità:
11.76% (641.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 237
NZDJPY 236
NZDUSD 236
AUDJPY 236
AUDUSD 236
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 386
NZDJPY 233
NZDUSD -42
AUDJPY 215
AUDUSD -73
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 10K
NZDJPY 15K
NZDUSD 3.6K
AUDJPY 11K
AUDUSD 539
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +71.58 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +15.56 USD
Massima perdita consecutiva: -160.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "KVBPrimeLimited-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

KVBPrimeLimited-Live
0.00 × 8
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
多货币对冲策略
Non ci sono recensioni
2025.09.24 19:03
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.15 01:09
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.21 11:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 06:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.29 04:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Yihouhuanghun4
30USD al mese
15%
0
0
USD
5.4K
USD
15
99%
1 181
61%
99%
1.38
0.61
USD
12%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.