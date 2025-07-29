- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 181
Profit Trade:
731 (61.89%)
Loss Trade:
450 (38.10%)
Best Trade:
71.58 USD
Worst Trade:
-33.48 USD
Profitto lordo:
2 566.46 USD (177 739 pips)
Perdita lorda:
-1 848.60 USD (137 888 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (15.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
138.04 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
98.54%
Massimo carico di deposito:
4.67%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.52
Long Trade:
506 (42.85%)
Short Trade:
675 (57.15%)
Fattore di profitto:
1.39
Profitto previsto:
0.61 USD
Profitto medio:
3.51 USD
Perdita media:
-4.11 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-160.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-160.81 USD (10)
Crescita mensile:
1.01%
Previsione annuale:
13.62%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.53 USD
Massimale:
284.77 USD (5.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.07% (284.77 USD)
Per equità:
11.76% (641.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|237
|NZDJPY
|236
|NZDUSD
|236
|AUDJPY
|236
|AUDUSD
|236
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|386
|NZDJPY
|233
|NZDUSD
|-42
|AUDJPY
|215
|AUDUSD
|-73
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|10K
|NZDJPY
|15K
|NZDUSD
|3.6K
|AUDJPY
|11K
|AUDUSD
|539
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +71.58 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +15.56 USD
Massima perdita consecutiva: -160.81 USD
|
KVBPrimeLimited-Live
|0.00 × 8
多货币对冲策略
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
15%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
15
99%
1 181
61%
99%
1.38
0.61
USD
USD
12%
1:500