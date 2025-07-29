SinaisSeções
Ying Feng

Yihouhuanghun4

Ying Feng
0 comentários
Confiabilidade
28 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 22%
KVBPrimeLimited-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 708
Negociações com lucro:
1 021 (59.77%)
Negociações com perda:
687 (40.22%)
Melhor negociação:
143.76 USD
Pior negociação:
-205.98 USD
Lucro bruto:
5 884.40 USD (292 608 pips)
Perda bruta:
-4 833.72 USD (273 828 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (15.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
192.61 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
98.54%
Depósito máximo carregado:
11.83%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
2.79
Negociações longas:
739 (43.27%)
Negociações curtas:
969 (56.73%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
0.62 USD
Lucro médio:
5.76 USD
Perda média:
-7.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-160.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-376.98 USD (6)
Crescimento mensal:
0.12%
Previsão anual:
1.41%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.53 USD
Máximo:
376.98 USD (6.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.88% (376.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.21% (2 008.41 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 341
AUDUSD 340
NZDJPY 278
NZDUSD 278
AUDJPY 278
USDJPY 69
GBPUSD 62
USDCHF 62
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 943
AUDUSD -398
NZDJPY 278
NZDUSD -100
AUDJPY 340
USDJPY 219
GBPUSD -498
USDCHF 267
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 23K
AUDUSD -12K
NZDJPY 11K
NZDUSD -2.5K
AUDJPY 8.7K
USDJPY -1.9K
GBPUSD -7.5K
USDCHF 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +143.76 USD
Pior negociação: -206 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +15.56 USD
Máxima perda consecutiva: -160.81 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "KVBPrimeLimited-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real16
0.00 × 1
KVBPrimeLimited-Live
2.51 × 368
多货币对冲策略
Sem comentários
2025.12.25 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 16:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 16:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 15:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 17:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 03:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 18:32
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.17 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 07:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 17:31
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.05 23:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 04:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
