Negociações:
1 708
Negociações com lucro:
1 021 (59.77%)
Negociações com perda:
687 (40.22%)
Melhor negociação:
143.76 USD
Pior negociação:
-205.98 USD
Lucro bruto:
5 884.40 USD (292 608 pips)
Perda bruta:
-4 833.72 USD (273 828 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (15.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
192.61 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
98.54%
Depósito máximo carregado:
11.83%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
2.79
Negociações longas:
739 (43.27%)
Negociações curtas:
969 (56.73%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
0.62 USD
Lucro médio:
5.76 USD
Perda média:
-7.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-160.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-376.98 USD (6)
Crescimento mensal:
0.12%
Previsão anual:
1.41%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.53 USD
Máximo:
376.98 USD (6.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.88% (376.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.21% (2 008.41 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|341
|AUDUSD
|340
|NZDJPY
|278
|NZDUSD
|278
|AUDJPY
|278
|USDJPY
|69
|GBPUSD
|62
|USDCHF
|62
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|943
|AUDUSD
|-398
|NZDJPY
|278
|NZDUSD
|-100
|AUDJPY
|340
|USDJPY
|219
|GBPUSD
|-498
|USDCHF
|267
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|23K
|AUDUSD
|-12K
|NZDJPY
|11K
|NZDUSD
|-2.5K
|AUDJPY
|8.7K
|USDJPY
|-1.9K
|GBPUSD
|-7.5K
|USDCHF
|1.3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +143.76 USD
Pior negociação: -206 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +15.56 USD
Máxima perda consecutiva: -160.81 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "KVBPrimeLimited-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
多货币对冲策略
