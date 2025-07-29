- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 708
Прибыльных трейдов:
1 021 (59.77%)
Убыточных трейдов:
687 (40.22%)
Лучший трейд:
143.76 USD
Худший трейд:
-205.98 USD
Общая прибыль:
5 884.40 USD (292 608 pips)
Общий убыток:
-4 833.72 USD (273 828 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (15.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
192.61 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
98.54%
Макс. загрузка депозита:
11.83%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
2.79
Длинных трейдов:
739 (43.27%)
Коротких трейдов:
969 (56.73%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
0.62 USD
Средняя прибыль:
5.76 USD
Средний убыток:
-7.04 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-160.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-376.98 USD (6)
Прирост в месяц:
0.12%
Годовой прогноз:
1.41%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.53 USD
Максимальная:
376.98 USD (6.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.88% (376.98 USD)
По эквити:
36.21% (2 008.41 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|341
|AUDUSD
|340
|NZDJPY
|278
|NZDUSD
|278
|AUDJPY
|278
|USDJPY
|69
|GBPUSD
|62
|USDCHF
|62
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|943
|AUDUSD
|-398
|NZDJPY
|278
|NZDUSD
|-100
|AUDJPY
|340
|USDJPY
|219
|GBPUSD
|-498
|USDCHF
|267
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|23K
|AUDUSD
|-12K
|NZDJPY
|11K
|NZDUSD
|-2.5K
|AUDJPY
|8.7K
|USDJPY
|-1.9K
|GBPUSD
|-7.5K
|USDCHF
|1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +143.76 USD
Худший трейд: -206 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +15.56 USD
Макс. убыток в серии: -160.81 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "KVBPrimeLimited-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
KVBPrimeLimited-Live
|2.51 × 368
多货币对冲策略
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
22%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
28
99%
1 708
59%
99%
1.21
0.62
USD
USD
36%
1:500