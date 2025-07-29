СигналыРазделы
Ying Feng

Yihouhuanghun4

Ying Feng
0 отзывов
Надежность
28 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 22%
KVBPrimeLimited-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 708
Прибыльных трейдов:
1 021 (59.77%)
Убыточных трейдов:
687 (40.22%)
Лучший трейд:
143.76 USD
Худший трейд:
-205.98 USD
Общая прибыль:
5 884.40 USD (292 608 pips)
Общий убыток:
-4 833.72 USD (273 828 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (15.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
192.61 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
98.54%
Макс. загрузка депозита:
11.83%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
2.79
Длинных трейдов:
739 (43.27%)
Коротких трейдов:
969 (56.73%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
0.62 USD
Средняя прибыль:
5.76 USD
Средний убыток:
-7.04 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-160.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-376.98 USD (6)
Прирост в месяц:
0.12%
Годовой прогноз:
1.41%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.53 USD
Максимальная:
376.98 USD (6.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.88% (376.98 USD)
По эквити:
36.21% (2 008.41 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 341
AUDUSD 340
NZDJPY 278
NZDUSD 278
AUDJPY 278
USDJPY 69
GBPUSD 62
USDCHF 62
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 943
AUDUSD -398
NZDJPY 278
NZDUSD -100
AUDJPY 340
USDJPY 219
GBPUSD -498
USDCHF 267
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 23K
AUDUSD -12K
NZDJPY 11K
NZDUSD -2.5K
AUDJPY 8.7K
USDJPY -1.9K
GBPUSD -7.5K
USDCHF 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +143.76 USD
Худший трейд: -206 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +15.56 USD
Макс. убыток в серии: -160.81 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "KVBPrimeLimited-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 1
KVBPrimeLimited-Live
2.51 × 368
多货币对冲策略
Нет отзывов
2025.12.15 16:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 16:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 15:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 17:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 03:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 18:32
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.17 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 07:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 17:31
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.06 07:38
No swaps are charged
2025.10.05 23:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 04:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 19:03
No swaps are charged on the signal account
